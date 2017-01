FIFA 17 Ultimate Team: come costruire la miglior squadra con pochi crediti

Per vincere suè indispensabile mettere insieme una rosa composta da ottimi giocatori, legati tra loro da un’elevata intesa. Questo parametro influisce infatti sul rendimento della squadra, condizionando spesso l’esito delle partite.

Perciò, quando si costruisce un team, è necessario prestare attenzione ad alcuni dettagli, spesso trascurati dai giocatori meno esperti: per raggiungere un'intesa pari a 100, ciascun atleta deve giocare nel proprio ruolo e deve avere accanto a sé calciatori appartenenti alla stessa nazione, campionato o club. Quando si ha a disposizione un budget limitato è alquanto difficile formare una squadra che risponda a tali requisiti e, proprio per questo motivo, abbiamo deciso di proporvi una rosa efficace ed economica, facilmente assemblabile con meno di 50.000 crediti FUT.

Modulo: 4-3-1-2

Il 4-3-1-2 rappresenta una variante del più popolare 4-1-2-1-2, caratterizzato da un centrocampo a rombo e da due esterni abili sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Con il 4-3-1-2, i centrocampisti tendono ad accentrarsi maggiormente, sacrificando il gioco sulle fasce. I due esterni vengono sostituiti da altrettanti centrocampisti centrali in grado di passare la palla e dribblare, ma non necessariamente veloci o abili nei cross. I due attaccanti sono, al contrario, dotati di una buona velocità e perfettamente in grado di dribblare gli avversari.

Giocatori

Portiere: Jack Butland (Stoke City - 82)

Jack Butland è uno tra i migliori portieri economici della Premier League. L’atleta è infatti in grado di raggiungere e bloccare la maggior parte delle palle ravvicinate, ma pecca nei tiri da fuori area. Il Piazzamento, pari a 79, ed il Tuffo, pari a 81, limitano infatti le potenzialità di questo giocatore, migliorabili tuttavia tramite l’apposita carta Gatto. Butland è inoltre abile nel respingere i colpi di testa e nel deviare i cross: il portiere vanta infatti una presa pari a 83 e Riflessi pari a 85.

Stile Intesa da applicare: Gatto

Prezzo medio: 3.000 crediti

Terzino sinistro: Alberto Moreno (Liverpool - 77)

Alberto Moreno è un terzino completo, in grado di offrire supporto durante la fase difensiva e ripartire all’attacco in contropiede. Il difensore è infatti dotato di Scatto e Accelerazione pari a 89, parametri che lo rendono un vero e proprio asso nella manica durante le ripartenze. Il giocatore è inoltre in grado di effettuare passaggi discreti, specialmente a distanze ravvicinate, ed è capace di mantenere un ottimo possesso palla. Moreno vanta infine elevati parametri relativi all’Agilità e all’Equilibrio, che lo rendono adatto a contrastare i giocatori avversari pronti ad entrare nell’area o ad effettuare un cross.

Stile Intesa da applicare: Spina Dorsale

Prezzo medio: 1.400 crediti

Difensore centrale: Joel Matip (Liverpool - 82)

Matip è divenuto uno tra i giocatori più apprezzati e rispettati della Bundesliga durante i suoi sette anni nello Schalke 04. Il difensore, dotato di ottime capacità difensive e di un’elevata visione di gioco, è subito riuscito a dimostrare le sue abilità anche in Premier League, con il Liverpool di Klopp. Matip è dotato di una Velocità pari a 72 ed è perciò in grado di intercettare la maggior parte degli avversari, grazie anche ad ottime capacità di Contrasto (84), e Marcatura (85). Il difensore si dimostra infine un vero e proprio asso nella manica durante i calci d’angolo, poiché dotato di una Precisione di Testa pari a 88.

Stile Intesa da applicare: Ancora

Prezzo medio: 1.800 crediti

Difensore centrale: Gary Cahill (Chelsea - 83)

Gary Cahill è uno tra i migliori centrali della Premier League, dotato di ottimi riflessi e perfettamente in grado di effettuare contrasti efficaci, sia in piedi che in scivolata. Il difensore è inoltre dotato di una lodevole visione di gioco ed è perciò capace di assumere in ogni occasione la migliore posizione in campo, coprendo eventuali buchi. Come Matip, anche Cahill si rivela un ottimo asso nella manica durante i calci d’angolo, poiché dotato di un Salto pari a 82 e di un’elevata Precisione di Testa, pari a 86.

Stile Intesa da applicare: Ancora

Prezzo medio: 2.800 crediti

Terzino destro: Séamus Coleman (Everton - 82)

Séamus Coleman è un ottimo terzino destro, nonché capitano della nazionale di calcio irlandese. Il giocatore è dotato di una Velocità pari a 79 ed è perciò in grado di intercettare e disturbare numerosi calciatori avversari, provenienti soprattutto dalle fasce. Coleman è inoltre dotato di un ottimo fisico, con una Resistenza pari a 90 ed una Forza pari a 73, parametri che lo rendono un vero e proprio incubo per gli avversari più piccoli e minuti. Questo terzino è infine capace di piazzare ottimi cross e realizzare passaggi più che soddisfacenti, soprattutto a distanza ravvicinata.

Stile Intesa da applicare: Spina Dorsale

Prezzo medio: 1.500 crediti

Mediano: Nemanja Matić (Chelsea - 84)

Matić vanta delle ottime abilità tecniche ed uno stile di gioco grintoso, tra i più apprezzati in Premier League. Il giocatore è in grado di bloccare le offensive degli attaccanti più talentuosi grazie alla sua imponente stazza ed ai suoi 194 centimetri d’altezza che, combinati ad un Fisico pari a 88, lo rendono uno tra i centrocampisti difensivi più forti del gioco. Matić è inoltre capace di effettuare ottimi passaggi ed è dotato di una grande visione di gioco, parametro indispensabile per il ruolo che ricopre. Ovviamente, Matić non è annoverato tra i calciatori più veloci di FIFA ma, nel modulo da noi selezionato, ciò non costituisce in alcun modo un potenziale svantaggio.

Stile Intesa da applicare: Ombra

Prezzo medio: 10.000 crediti

Centrocampista centrale: Philippe Coutinho (Liverpool - 85)

Il giovane Philippe Coutinho è uno tra i giocatori più promettenti della nazionale Brasiliana, nonché uno tra i centrocampisti più apprezzati della Premier League inglese. Attualmente corteggiato da alcuni tra i club più rinomati d’Europa, tra cui il Barcellona di Luis Enrique, Coutinho è dotato di una straordinaria visione di gioco ed è in grado di eseguire ottimi passaggi, soprattutto a distanza ravvicinata. Il giocatore è inoltre dotato di un’Accelerazione pari a 89 e vanta un eccellente Controllo Palla, pari a 88. Il centrocampista offre spesso man forte in attacco, servendo ottimi palloni ai compagni ed effettuando splendide conclusioni da fuori area che centrano quasi sempre lo specchio della porta avversaria.

Stile Intesa da applicare: Gladiatore

Prezzo medio: 18.000 crediti

Centrocampista centrale: Fernandinho (Manchester City - 81)

Fernandinho è un centrocampista prettamente difensivo ma, all’occorrenza, è in grado di prestare supporto ai compagni in fase offensiva. Il giocatore è dotato di una Velocità nella media, pari a 77, che gli permette di marcare gli avversari senza troppi problemi. Fernandinho vanta inoltre degli ottimi riflessi ed un’elevata visione di gioco, che gli permettono di svolgere egregiamente il suo lavoro. Questo centrocampista è inoltre capace di eseguire dei passaggi precisi e calibrati verso i compagni, pronti a fare breccia nella difesa avversaria. Fernandinho si conferma infine un ottimo tiratore dalla distanza, spesso in grado di infastidire il portiere con palle insidiose.

Stile Intesa da applicare: Motore

Prezzo medio: 5.000 crediti

Attaccante tornante: Roberto Firmino (Liverpool - 82)

Firmino è un giocatore a tutto tondo, perfettamente in grado di fornire supporto alla fase offensiva e, allo stesso modo, sostegno a centrocampo. Il calciatore, veloce e scattante, è dotato di un ottimo controllo palla e di un’elevata agilità, caratteristiche ideali per un attaccante tornante. Firmino è inoltre un valido tiratore, dotato di una grande visione di gioco e di una notevole potenza di tiro. Il giocatore è altresì abile nei passaggi, soprattutto a distanza ravvicinata. Il suo fisico gli consente infine di resistere alla maggior parte dei contrasti con gli avversari.

Stile Intesa da applicare: Falco

Prezzo medio: 3.200 crediti

Attaccante: Jonas (Benfica - 84)

Jonas Gonçalves Oliveira, meglio noto come Jonas, è uno tra gli attaccanti brasiliani più stimati degli ultimi anni, in grado di mettere a segno numerose palle goal e dribblare gli avversari con estrema facilità. Il giocatore è infatti dotato di un elevato Controllo Palla, pari a 88, e di un’ottima Agilità, pari a 82. Jonas vanta inoltre un’invidiabile visione di gioco, che gli permette di sfruttare gli eventuali buchi nella difesa avversaria e punire il portiere con tiri ben calibrati. Il giocatore è infine dotato di un’elevata precisione di testa ed è in grado di realizzare passaggi precisi ed efficaci, soprattutto a distanza ravvicinata.

Stile Intesa da applicare: Cecchino

Prezzo medio: 2.100 crediti

Attaccante: Alexandre Pato (Villarreal CF - 80)

Fino a pochi anni fa, Pato era considerato uno tra i più promettenti attaccanti del mondo. Purtroppo, i numerosi infortuni hanno influito negativamente sulla sua carriera, ma il giocatore rimane ancora oggi uno tra i più interessanti attaccanti attualmente in circolazione. Il brasiliano è infatti dotato di una straordinaria velocità e di una grande abilità nei dribbling che, combinate ad un’ottima visione di gioco, lo rendono un vero e proprio incubo per le difese avversarie. Pato è inoltre un eccellente finalizzatore, in grado di piazzare la palla in rete ad ogni occasione utile.

Stile Intesa da applicare: Predatore

Prezzo medio: 900 crediti