FIFA 17 Ultimate Team: ecco la trentaduesima squadra della settimana

EA Sports ha da poco annunciato il trentaduesimo Team of The Week per FIFA 17 Ultimate Team. Come ogni squadra della settimana, anche questa è composta dai calciatori che si sono messi in luce negli scorsi sette giorni, e nell'undici di partenza di troviamo due conoscenze del nostro campionato.

Di seguito vi proponiamo la lista completa dei giocatori inseriti nel trentaduesimo Team of the Week:

11 iniziale

POR: Rune Almenning Jarstein - Hertha BSC (Germania) - Norway

- Hertha BSC (Germania) - Norway DC: Leonardo Bonucci - Juventus (Italia) - Italia

- Juventus (Italia) - Italia TD: José María Giménez - Atlético de Madrid (Spagna) - Uruguay

- Atlético de Madrid (Spagna) - Uruguay DC: Raúl - Marítimo (Portogallo) - Brasile

(Portogallo) - Brasile COC: Lionel Messi - FC Barcelona (Spagna) - Argentina

- FC Barcelona (Spagna) - Argentina CC: Blaise Matuidi - Paris Saint-Germain (Francia) - Francia

- Paris Saint-Germain (Francia) - Francia COC: Ganso - Sevilla FC (Spagna) - Brasile

- Sevilla FC (Spagna) - Brasile COC: Marco Fabián - Eintracht Frankfurt (Germania) - Messico

- Eintracht Frankfurt (Germania) - Messico CEN: Christian Benteke - Crystal Palace (Inghilterra) - Belgio

- Crystal Palace (Inghilterra) - Belgio CEN: Mex Kruse - Werder Bremen (Germania) - Germania

- Werder Bremen (Germania) - Germania CEN: Keita Baldé Diao -Lazio (Italia) - Senegal

Sostituti

POR: Marc-André ter Stegen - FC Barcelona (Spagna) - Germania

- FC Barcelona (Spagna) - Germania TS: De la Bella - Olympiacos CFP (Grecia) - Spagna

- Olympiacos CFP (Grecia) - Spagna COC: Nicolas De Préville - LOSC Lille (Francia) - Francia

- LOSC Lille (Francia) - Francia ES: Caio - Grasshopper Club Zürich (Svizzera) - Brasile

- Grasshopper Club Zürich (Svizzera) - Brasile CEN: Anthony Martial - Manchester United (Inghilterra) - Francia

- Manchester United (Inghilterra) - Francia CEN: Ciro Immobile - Lazio (Italia) - Italia

- Lazio (Italia) - Italia CEN: Anthony Jackson-Hamel - Montreal Impact (USA) - Canada

Riserve

ED: Jimmy Cabot - FC Lorient (Francia) - Francia

- FC Lorient (Francia) - Francia COC: Nicolás Benedetti - Deportivo Cali (Colombia) - Colombia

- Deportivo Cali (Colombia) - Colombia COC: Angelo Fulgini - Valenciennes FC (Francia) - Francia

- Valenciennes FC (Francia) - Francia CEN: Loïs Diony - Dijon Football (Francia) - Francia

- Dijon Football (Francia) - Francia CEN: Richard Sukuta-Pasu - SV Sandhausen (Germania) - Germania

FIFA 17 è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.