FIFA 18: i 20 giocatori più forti fisicamente

In questa breve guida diandremo a scoprire i 20 giocatori più forti fisicamente, molto utili in fase difensiva e in ripartenza. Nell’elenco spiccano i nomi didel Tottenham e di Danilo Pereira del Porto, nonché quelli di Fellaini, Kolašinac,e Mario Mandžukić.

FIFA 18 Giocatori più Forti

Jelle Van Damme - Royal Antwerp FC (92) Victor Wanyama - Tottenham Hotspur (91) Callum Paterson - Cardiff City (90) Anderson Esiti - KAA Gent (90) Cheikh N'Doye - Birmingham City (90) Juraj Kucka - Trabzonspor (89) Marouane Fellaini - Manchester United (89) Sead Kolašinac - Arsenal (89) Babacar Sarr - Molde FK (88) Kara Mbodj - RSC Anderlecht (88) Moussa Marega - FC Porto (88) Diego Costa - Chelsea (88) Paul Pogba - Manchester United (88) Steven N'Zonzi - Sevilla FC (88) Cheikhou Kouyaté - West Ham United (88) André-Pierre Gignac - Tigres U.A.N.L. (87) Jordan Hugill - Preston North End (87) Dennis Hediger - FC Thun (87) Danilo Pereira - FC Porto (87) Mario Mandžukić - Juventus (87)

