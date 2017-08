Durante il livestream andato in onda per svelare le ultime novità suha mostrato anche un video gamepay di: una partita della durata di 20 minuti tra Real Madrid e Real Madrid (avete letto bene) allo stadio Bernabéu.

Nel video (caricato dal canale YouTube MK Ice and Fire) gli sviluppatori spiegano come la build utilizzata per la demo sia lontana dal livello attualmente raggiunto, maggiori dettagli sul gioco verranno svelati durante la Gamescom, lo showcase di Electronic Arts è previsto per lunedì 21 agosto alle 18:30, ora italiana.

FIFA 18 uscirà il 29 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC, Xbox 360, PlayStation 3 e Nintendo Switch.