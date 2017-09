FIFA 18: i 30 migliori giocatori della Premier League

arriverà il prossimo 29 settembre su PC e console, mentre, a partire da oggi, tutti i possessori di un abbonamentoavranno la possibilità di giocare al titolo in anteprima su Xbox One. In questa guida andremo dunque a scoprire i 30 migliori giocatori della

Nell’elenco spiccano i nomi di Dele Alli, promettente giovane militante tra le fila del Tottenham, e di Harry Kane, nonché quelli di Paul Pogba, Zlatan Ibrahimović, David De Gea e Eden Hazard.

FIFA 18 - Top 30 Premiere League

30. Juan Mata (84)

29. Dele Alli (84)

28. Bernardo Silva (84)

27. Alexandre Lacazette (85)

26. Henrikh Mkhitaryan (85)

25. İlkay Gündoğan (85)

24. Cesar Azpilicueta (85)

23. Jan Vertonghen (85)

22. Vincent Kompany (85)

21. Harry Kane (86)

20. Romelu Lukaku (86)

19. Philippe Coutinho (86)

18. Toby Alderweireld (86)

17. David Luiz (86)

16. Diego Costa (86)

15. Cesc Fàbregas (86)

14. Petr Čech (86)

13. N'Golo Kanté (87)

12. Paul Pogba (87)

11. Christian Eriksen (87)

10. David Silva (87)

9. Mesut Özil (88)

8. Hugo Lloris (88)

7. Zlatan Ibrahimović (88)

6. Kevin De Bruyne (89)

5. Thibaut Courtois (89)

4. Alexis Sánchez (89)

3. Sergio Agüero (89)

2. David De Gea (90)

1. Eden Hazard (90)

FIFA 18 sarà disponibile dal 29 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 3, Switch e Xbox 360. Gli abbonati EA Access possono scaricare da oggi la versione di prova della durata di dieci ore.