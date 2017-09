Alex Hunter, protagonista della modalitàdi, è diventato il nuovo testimonial della. Nell'ultimo spot pubblicato su Youtube dalla multinazionale americana, il calciatore, visibilmente deluso dalla sua prestazione, viene consolato da un piccolo fan, che gli offre una Coca Cola Zero.

In passato altre grandi aziende hanno già sfruttato l'immagine dei personaggi dei videogiochi per pubblicizzare il proprio prodotto, come nel caso di Louis Vuitton e Lightning di Final Fantasy XIII, tuttavia per Coca Cola si tratta di un grande passo, dal momento che, come sottolineato dal dirigente Matt Wolf, "è la prima volta che la compagnia stipula un contratto con un atleta virtuale".