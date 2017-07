FIFA 18: annunciati i bundle con PlayStation 4 e PS4 Pro

ha annunciato una serie di bundle PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro dedicati a. Tutte le confezioni promozionali includono anche un Pacchetto Giocatori Rari per(in prestito).

Di seguito tutti i pacchetti FIFA 18 disponibili dal 26 settembre, tre giorni prima del lancio del gioco:

PS4 500 GB + FIFA 18

PS4 500 GB + FIFA 18 + Secondo Controller DualShock 4

PS4 1TB + FIFA 18

PS4 1TB + FIFA 18 + Secondo Controller DualShock 4

PS4 Pro + FIFA 18

FIFA 18 sarà allegato in bundle in versione Ronaldo Edition, con vari contenuti bonus digitali per FIFA Ultimate Team 18 e Cristiano Ronaldo in prestito per cinque partite, oltre a 20 Pacchetto Oro Premium Maxi (uno a settimana per venti settimane) e alcune divise FUT aggiuntive.