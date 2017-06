FIFA 18: aperti i preordini delle edizioni Standard, Ronaldo e Icon

ha annunciato ufficialmenteed ha aperto i preordini delle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (via Origin). Il gioco sarà disponibile dal 29 settembre in edizione, ecco tutti i contenuti.

FIFA 18 Standard Edition (69,99 euro)

La Standard Edition di FIFA 18 include il gioco completo, Cristiano Ronaldo in prestito per un massimo di cinque partite in FIFA Ultimate Team, cinque Pacchetti Oro Premium Maxi (uno a settimana per cinque settimane) e otto divise FUT Special Edition

FIFA 18 Ronaldo Edition (89,99 euro)

FIFA 18 Ronaldo Edition include accesso anticipato di tre giorni a FIFA 18, Cristiano Ronaldo in prestito per cinque partite in FIFA 18 Ultimate Team, otto divise FUT Special Edition e 20 Pacchetti Oro Premium Maxi (uno a settimana per venti settimane)

FIFA 18 Icon Edition (99,99 euro)

La Icon Edition di FIFA 18 include l'accesso anticipato di tre giorni, Cristiano Ronaldo in prestito per cinque partite FUT, Ronaldo Nazário in prestito per cinque partite FUT, 40 Pacchetti Oro Premium Maxi (due a settimana per venti settimane), 20 Pacchetti Giocatori della Squadra della Settimana in Prestito (un giocatore in prestito per tre partite alla settimana per venti settimane) e 8 divise FUT Special Edition.



I preordini delle edizioni digitali di FIFA 18 sono ora disponibili per le versioni PS4, Xbox One e PC (via Origin), il gioco uscirà il 29 settembre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 3 e Xbox 360.