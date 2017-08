apre le danze dialla Gamescom di Colonia con un nuovo trailer. Le immagini mostrano alcuni dei più grandi calciatori del mondo come Cristiano Ronaldo, Griezmann, e Müller.

Grazie a questo nuovo contenuto possiamo inoltre dare uno sguardo ad alcune novità in arrivo per il calcistico di EA Sports, come ad esempio una fedele riproduzione dell'ex-campione ed ora allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane. Nel precedente capitolo, questo trattamento era stato riservato esclusivamente ai manager della Premier League.

FIFA 18 uscirà il 29 settembre 2017 su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox 360.