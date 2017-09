FIFA 18 avrà un gameplay più lento e simulativo, ma sarà più facile segnare

Nel corso di una lunga intervista concessa alla testata di eurogamer.net, il lead gameplay producer di, Sam Rivera, ha parlato dei cambiamenti che caratterizzeranno il nuovo calcistico di, evidenziando l'importante ruolo ricoperto dal feedback dei fan.

In FIFA 17, i giocatori lamentarono la difficoltà nell'andare a segno, puntando il dito contro un'intelligenza artificiale troppo diligente. Così, per agevolare le marcature, in FIFA 18 la difesa interverrà in modo meno invasivo. Questo non significa che nel prossimo capitolo assisteremo a piogge di gol, ma che l'abilità del giocatore nel controllare la propria difesa sarà di fondamentale importanza. Nel corso dell'intervista, Rivera ha inoltre dichiarato che alcuni fan potrebbero trovare il ritmo di gioco più lento che in passato, ma basteranno poche partite per apprezzare come una velocità meno frenetica restituisca una maggior sensazione di autenticità.

FIFA 18 uscirà il 29 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 3 e Xbox 360.