FIFA 18: Carriera, FUT, Viaggio 2 e tutte le altre novità nella Video Recensione

Torna l'appuntamento con la serie FIFA. Il nuovo episodio () presenta tantissime novità, a partire dal comparto tecnico migliorato, basato anche questa volta sul performantedi DICE. Novità anche sul fronte del gameplay e delle modalità di gioco, scoprite tutto nella nostra

FIFA 18 presenta una rinnovata modalità Carriera che vi permetterà di guidare un club partendo da zero, con l'obiettivo di conquistare i trofei più prestigiosi del mondo. Torna anche Il Viaggio, con una seconda stagione (intitolata Il Ritorno di Hunter) incentrata sulla vita (sportiva e non solo) di Alex Hunter, giovane promessa del calcio inglese che dopo aver assaporato il successo in Premiere League è ora alla ricerca di nuove sfide.

Presente, ovviamente, anche la modalità Ultimate Team (FUT), che si arricchisce delle carte Icone dedicate ai giocatori che hanno fatto la storia del calcio, ognuno presente con tre diversi momenti iconici della propria carriera. E ancora, un gameplay più raffinato, un sistema di controllo più immediato, intelligenza artificiale migliorata e tanto altro ancora...

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di FIFA 18 e alla video recensione che trovate in apertura. Buona visione!