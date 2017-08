FIFA 18: la closed beta è ora disponibile nel Regno Unito e negli Stati Uniti

Al via la Closed Beta dinel Regno Unito e negli Stati Uniti. Alcuni fortunati giocatori residenti in questi paesi hanno ricevuto l'invito ufficiale di, ottenendo così una chiave d'accesso alla versione di prova dell'attesa simulazione calcistica.

Su Twitter diversi utenti hanno pubblicato la mail di invito alla Beta di FIFA 18 inviata da EA Sports, come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia. Oltre alla classica partita rapida, disponibile per tutti gli utenti selezionati, ad ogni giocatore sarà data la possibilità di provare una sola fra le altre modalità disponibili, vale a dire Ultimate Team, Pro Club e Carriera Allenatore.

Ricordiamo che FIFA 18 uscirà il prossimo 29 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3 e Nintendo Switch.