FIFA 18 con custodia Steelbook disponibile per il preordine su Amazon

ha aperto recentemente i preordini delle edizioni digitali diper PlayStation 4, Xbox One e PC. Oggi, Amazon Italia ha reso disponibile per il preorder l'esclusivacon custodia in metallo, non reperibile presso altri rivenditori.

Oltre all'Edizione Standard per PC, PlayStation 4 e Xbox One, Amazon.it permette di preordinare la Legacy Edition per Xbox 360 e PlayStation 3 e la Ronaldo Edition, in tutti i casi con custodia Steelbook in omaggio. Di seguito, i link per effettuare il preordine delle varie edizioni di FIFA 18 su Amazon.it:

FIFA 18 con Custodia Steelbook

Ricordiamo FIFA 18 Steelbook Edition sarà disponibile in esclusiva su Amazon.it, FIFA 18 uscirà il 29 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, FIFA 18 Legacy Edition uscirà lo stesso giorno su Xbox 360 e PlayStation 3. La versione per Nintendo Switch sarà pubblicata il 29 settembre con il titolo di EA Sports FIFA. Effettuando il preordine della Ronaldo Edition o della Icon Edition sarà possibile iniziare a giocare con tre giorni di anticipo, gli abbonati EA Access su PC e Xbox One potranno provare FIFA 18 dal 21 settembre.