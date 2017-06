FIFA 18: Cristiano Ronaldo potrebbe far aumentare le vendite del gioco del 10%

Secondo una recente analisi di SuperData, le vendite dipotrebbero crescere del 10% rispetto a quelle del precedente capitolo. Il motivo? La presenza diin copertina, una vera e propria star a 360 gradi che gode di enorme popolarità in tutto il mondo, non solo tra gli appassionati di sport.

Forte di oltre 260 milioni di seguaci sui social network (Facebook, Twitter e Instagram), Cristiano Ronaldo è il calciatore più pagato del mondo, nonchè personaggio di spicco anche per gli amanti del gossip e della moda. Una celebrità non legata esclusivamente al mondo del clacio, al contrario di Marco Reus, testimonial di FIFA 17.

Con CR7 come testimonial, le vendite di FIFA 18 potrebbero superare quelle del predecessore del 10% e tornare così ai fasti delle precedenti edizioni che vedevano Lionel Messi in copertina. FIFA 18 sarà disponibile dal 29 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC, Xbox 360, PlayStation 3 e Nintendo Switch, in quest'ultimo caso con il titolo EA Sports FIFA.