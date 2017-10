FIFA 18: David Villa fonda la propria squadra eSports

Sono sempre di più i personaggi di spicco attratti dall'affascinante mondo eSports. L'ultimo, in ordine di tempo pare essere l’ex attaccante dell’Atletico Madrid e della nazionale spagnola, il quale ha deciso di intraprendere una nuova avventura creando il proprio team competitivo.

A rendere pubblico il progetto è stato lo stesso giocatore attraverso un post pubblicato sul proprio account Twitter, con cui ha svelato anche nome e logo che dovrebbero rappresentare il team: DV7 e-Soccer.

Senza troppa sorpresa, la squadra fondata dall'attaccante dal 2015 in forza oltreoceano al New York City, competerà nei tornei organizzati dalla). Il team di Villa avrà la possibilità di sfidare altri team professionistici con il nuovo titolo calcistico di casa EA nel campionato. Al momento, i nomi dei giocatori non sono noti e ci vorrà ancora un po' di tempo prima che la squadra si completi.

L’inizio della stagione 2017/2018 è ormai vicino ed è previsto per il prossimo 23 ottobre. La scelta di David Villa di fondare una propria squadra eSports arriva a compimento di un lungo progetto su cui il giocatore lavorava già da qualche tempo: la DV7 Soccer Academy.

Quest'ultima è un'accademia di calcio che opera nelle categorie giovanili con il fine di aiutare i bambini a migliorare le proprie doti calcistiche e a promuovere valori positivi dentro e fuori dal campo.