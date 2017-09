FIFA 18: demo disponibile da oggi, EA svela squadre, stadi e modalità di gioco

La demo giocabile disarà disponibile da oggi, martedì 12 settembre. Nel momento in cui scriviamo non è ancora possibile scaricare la versione di prova, tuttavia Electronic Arts ha confermato nelle scorse ore i contenuti presenti nella

FIFA 18: Squadre e Stadi della Demo

La demo di FIFA 18 permetterà di utilizzare una delle dodici squadre di club a disposizione, ovvero Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Los Angeles Galaxy, Toronto FC, Boca Juniors, C.D. Guadalajara e Vissel Kobe.

Quattro gli stadi disponibili: Santiago Bernabéu, La Bombonera, StubHub Center e King Fahd Stadium.

FIFA 18 Modalità (Demo)

Due le modalità disponibili nella demo di FIFA 18: Kick-Off (Calcio d'Inizio) e Il Viaggio (The Journey). La prima consentirà di giocare una partita offline della durata di quattro minuti contro la CPU o un giocatore reale, la seconda invece permetterà di giocare con l'incipit della seconda stagione de Il Viaggio, intitolata Il Ritorno di Alex. Nessuna possibilità di prova invece per la modalità FUT.

FIFA 18 Demo sarà disponibile dal pomeriggio di oggi (martedì 12 settembre) su PlayStation 4 e Xbox One, al momento non è chiaro se la versione di prova uscirà anche su PC, Xbox 360 e PS3. In attesa di saperne di più vi sveliamo cinque cose da sapere su FIFA 18 Switch e vi ricordiamo che il nuovo gioco EA Sports uscirà il 29 settembre su tutte le piattaforme citate.



