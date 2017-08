FIFA 18 Demo: Download, Uscita, Squadre, Stadi e Modalità di Gioco

arriverà nei negozi il 29 settembre, come di consueto il lancio del gioco sarà anticipato da una dmo giocabile, la quale dovrebbe essere resa disponibile a inizio settembre, come da tradizione. Di seguito, tutti i dettagli sulla: data di uscita, squadre disponibili, stadi e modalità di gioco.

FIFA 18 Demo Uscita

Ancora non ci sono certezze riguardo la data di lancio della demo di FIFA 18 ma secondo alcuni rumor la versione di prova potrebbe essere pubblicata durante la seconda settimana di settembre. La data più probabile sembra essere quella del 12 settembre ma c'è chi punta anche al 15 settembre, giorno di lancio di Pro Evolution Soccer 2018.

Il 15 settembre al momento resta la data più probabile: con l'uscita del gioco fissata al 29 settembre, la demo verrebbe resa disponibile due settimane prima del gioco completo, dieci giorni prima per coloro che godranno dell'accesso anticipato con la Deluxe e la Ultimate Edition.

FIFA 18 Demo Download

Il download della demo di FIFA 18 sarà reso disponibile tramite Origin, Xbox Store e PlayStation Store. La versione di prova sarà disponibile su PC Windows, Xbox One e PlayStation 4, mentre non ci sono ancora certezze riguardo il lancio della stessa su Nintendo Switch. Sembra esclusa invece la pubblicazione di una versione demo per Xbox 360 e PlayStation 3, piattaforme che godranno solamente di un aggiornamento delle rose tramite la Legacy Edition.

FIFA 18 Demo Squadre e Stadi

Quali squadre saranno disponibili nella demo di FIFA 18? Electronic Arts non si è ancora sbilanciata ma è facile ipotizzare la possibilità di utilizzare i team presenti nelle demo mostrate all'E3 di Los Angeles e alla Gamescom di Colonia, ovvero Manchester City, Manchester United, Paris Saint Germain, Real Madrid, Toronto FC, Chelsea, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Juventus, Los Angeles Galaxy, Chivas de Guadalajara, Boca Juniors e Vissel Kobe.

Anche per quanto riguarda gli stadi, possiamo ipotizzare la disponibilità degli stessi visti nelle demo mostrate alla stampa, ovvero Bombonera, Wanda Metropolitano, Santiago Bernabeu e StubHub. Nessuna conferma per quanto riguarda lo Juventus Stadium.

Demo FIFA 18 Modalità

La demo di FIFA 18 dovrebbe permettere di giocare con due modalità, ovvero Calcio d'Inizio (Kick-off) e Il Viaggio. La prima consentirà di giocare un match amichevole (offline) della durata di quattro minuti contro un avversario reale o sfidando la CPU mentre la seconda offrirà un piccolo assaggio (probabilmente l'inizio del primo capitolo) della seconda stagione de Il Viaggio, intitolata Il Ritorno di Hunter. La modalità FIFA Ultimate Team non dovrebbe essere presente nella demo.

Questo è al momento tutto quello che sappiamo su FIFA 18 Demo. FIFA 18 sarà disponibile su Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Switch e PC Windows dal 29 settembre, in edizione Standard, Deluxe, Ultimate o in bundle con PlayStation 4.

