FIFA 18: la demo giocata da Il Green in diretta oggi pomeriggio alle 19:00

torna sulle pagine di Everyeye.it in occasione del lancio della demo di: oggi pomeriggio alle 19:00 Green sarà in diretta sul nostro canale Twitch per una sessione di live gameplay alla scoprta delle novità del nuovo gioco targato EA Sports.

Il Green giocherà con la demo di FIFA 18 commentando il gameplay rinnovato, i nuovi calci piazzati e l'intelligenza artificiale di compagni e portieri, oltre a dare un primo giudizio sul comparto tecnico del gioco.

Appuntamento sul canale Twitch di Everyeye.it alle 19:00 di oggi, giovedì 14 settembre, per il live gameplay di FIFA 18 Demo con Il Green. Vi invitiamo a iscrivervi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima della trasmissione. Vi aspettiamo!