Settembre si prospetta come un mese decisamente ricco per quanto riguarda le nuove uscite videoludiche su PC, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, Nintendo Switch e 3DS. Senza dimenticare inoltre l'arrivo del...

Nei prossimi trenta giorni arriveranno nei negozi titoli del calibro di Destiny 2, Cuphead, FIFA 18, NBA 2K18, Pro Evolution Soccer 2018, Metroid Samus Returns, Monster Hunter Stories, Total War Warhammer 2 e Dishonored La Morte dell'Esterno, solamente per citarne alcuni. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al nostro Video Speciale che trovate in apertura della notizia.