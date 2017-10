A breve distanza dall'ultimo aggiornamento,ha pubblicato una nuova patch per, al momento disponibile solo per la versione PC del simulatore calcistico. Il download sarà disponibile nei prossimi giorni anche per gli utenti PlayStation 4 e Xbox One.

A differenza del precedente update, la patch 1.04 non va a modificare il gameplay del gioco, bensì si limita a correggere problemi minori e a stabilizzare le prestazioni di gioco.

FIFA 18 è disponibile ora su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3 e Xbox 360. Nel suo periodo di lancio, il titolo sportivo di EA si è subito guadagnato la prima posizione nella classifica PlayStation Store di settembre.