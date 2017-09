FIFA 18 disponibile ora su EA Access: 10 ore di gioco anticipato su Xbox One

arriverà nei negozi il 29 settembre ma a partire da oggi gli abbonati asu Xbox One potranno provare in anteprima il nuovo gioco sportivo diper un totale di dieci ore.

Gli utenti iscritti al servizio potranno scaricare la prova gratuita e divertirsi per un totale di dieci ore con le principali modalità di gioco, la versione trial garantisce l'accesso anche a FIFA Ultimate Team 18 e alla seconda stagione de Il Viaggio, con la possibilità di provare l'incipit dello Story Mode e i primi due capitoli de Il Ritorno di Hunter.

Al momento FIFA 18 in accesso anticipato è disponibile solamente su Xbox One per gli abbonati EA Access, presto anche su PC per i membri EA Access. Una bella occasione per provare il gioco in largo anticipo rispetto all'uscita nei negozi.