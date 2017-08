FIFA 18: EA ci spiega perché ha rinunciato al Frostbite Engine su Switch

Come ormai saprete,, nuova iterazione della fortunata serie calcistica targata, non girerà insu Nintendo Switch, al contrario di quanto accade con le controparti per PC, PS4 e Xbox One del gioco.

Discutendo della questione in una recente intervista, Andrei Lazarescu, a capo del team responsabile della versione Switch di FIFA 18, ha così voluto commentare: "Abbiamo intenzionalmente scelto di realizzare un engine customizzato perché, anziché utilizzare il Frostbite e finire per avere un gioco ridotto e dalla qualità minore rispetto alle versioni PS4 e Xbox One, abbiamo preferito creare un FIFA 18 che potesse reggersi in piedi da solo. Vogliamo che la gente riconosca questo, e che possa godersi il gioco per quello che è, invece di lamentarsi di un FIFA di seconda categoria. Questo è un FIFA in tutto e per tutto che i giocatori apprezzeranno".

FIFA 18 uscirà su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3 e Xbox 360 il 29 settembre.