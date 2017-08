FIFA 18: EA Sports svela i 50 migliori giocatori nella Modalità Carriera

ha pubblicato la classifica dei 50 giocatori migliori di, basandosi sul ranking della Modalità Carriera. Sul podio troviamo Messi, Suarez e naturalmente Cristiano Ronaldo: scopriamo nel dettaglio tutte le posizioni occupate nella graduatoria.

A seguire vi elenchiamo i 50 migliori giocatori di FIFA 18, seguiti dalla squadra di appartenenza e dal ranking della Modalità Carriera:

Ronaldo - Real Madrid - 94

Messi -Barcelona - 94

Suárez - Barcelona - 93

Neymar - PSG - 92

Neuer - Bayern Munich - 92

Lewandowski - Bayern Munich - 91

Ramos - Real Madrid - 90

Boateng - Bayern Munich - 90

Bale - Real Madrid - 90

Hazard - Chelsea - 90

De Gea - Manchester United - 90

Modric - Real Madrid - 90

Courtois - Chelsea - 90

Kroos - Real Madrid - 89

Griezmann - Atletico Madrid - 89

Higuain - Juventus - 89

Ibrahimovic - N/A - 89

Aguero - Manchester City - 89

Chiellini - Juventus - 89

Hummels - Bayern Munich - 89

Pogba - Manchester United - 89

Sanchez - Arsenal - 89

Ozil - Arsenal - 89

De Bruyne - Manchester City - 89

Dybala - Juventus - 88

Buffon - Juventus - 88

Vidal - Bayern Munich - 88

T. Silva - PSG - 88

Aubameyang - Dortmund - 88

Marcelo - Real Madrid - 88

Lloris - Tottenham Hotspur - 88

Godin - Atletico Madrid - 88

Cavani - PSG - 88

Oblak - Atletico Madrid - 88

Pique - Barcelona - 88

Benzema - Real Madrid - 87

Di María - Paris Saint Germain - 87

Müller - Bayern Munich - 87

Lukaku - Manchester United - 87

Handanovič - Inter - 87

Busquets - Barcelona - 87

Rakitic - Barcelona - 87

Reus - Dortmund - 87

Iniesta - Barcelona - 87

Rodríguez - Bayern Munich - 87

Robben - Bayern Munich - 87

Bonucci - AC Milan - 87

Kane - Tottenham Hotspur - 87

D. Costa - Chelsea - 87

Silva - Manchester City - 87

Come potete vedere, a occupare i primi due posti troviamo Cristiano Ronaldo e Messi con un ranking di 94, seguiti dal 93 di Suarez, per un podio completamente dominato dalle squadre di club spagnole. Se volete saperne di più su FIFA 18, vi ricordiamo che sono attese ulteriori novità sul gioco alla conferenza EA della Gamescom 2017, prevista per lunedì 21 agosto a partire dalle 18:30