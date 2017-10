FIFA 18: ecco i 10 migliori calciatori raggruppati per ogni categoria

Vi proponiamo le classifiche con i 10 migliori calciatori diraggruppati diverse categorie, come le punizioni, i passaggi, i tiri e la difesa. Le graduatorie sono basate sulle statistiche assegnate ai calciatori all'interno del gioco.

Di seguito vi elenchiamo i 10 migliori calciatori di FIFA 18 raggruppati nella varie categorie:

Tiro

Cristiano Ronaldo

Lukas Podolski

Naldo

Zlatan Ibrahimović

Gareth Bale

Aleksandar Kolarov

Paul Pogba

Bradley Johnson

Johannes Geis

Nauzet Alemán

Passaggi

Andrea Pirlo

Christian Eriksen

Toni Kroos

Kevin De Bruyne

Cesc Fàbregas

Daniel Parejo

Mesut Özil

David Silva

Andrés Iniesta

Miralem Pjanić

Punizioni

Andrea Pirlo

Hakan Çalhanoğlu

Miralem Pjanic

Dimitri Payet

Daniel Parejo

Lionel Messi

Marvin Plattenhardt

Gylfi Sigurðsson

Shunsuke Nakamurai

Memphis Depay

Difensori

Giorgio Chiellini

Mats Hummels

Andrea Barzagli

Sergio Ramos

Thiago Emiliano da Silva

João Miranda de Souza Filho

Diego Godín

Jérôme Boateng

Sokratis Papastathopoulos

Toby Alderweireld

Portieri

Manuel Neuer

David De Gea

Gianluigi Buffon

Thibaut Courtois

Hugo Lloris

Jan Oblak

Samir Handanovič

Petr Čech

Stéphane Ruffier

Marc-André ter Stegen

Velocità

Pierre-Emerick Aubameyang

Jonathan Biabiany

Héctor Bellerín

Mathis Bolly

Ernest Asante

Jürgen Damm

Gareth Bale

Leroy Sané

David Accam

Kekuta Manneh

Dribbling

Lionel Messi

Neymar

Eden Hazard

Paulo Dybala

Cristiano Ronaldo

Thiago

Iniesta

Arjen Robben

Franck Ribéry

Bernardo Silva

Cosa ne pensate di queste classifiche? Ricordiamo che FIFA 18 è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3 e Xbox 360. Per saperne di più sul gioco, vi suggeriamo di leggere le nostre guide con trucchi e consigli utili per vincere, difendere e imparare a dribblare.