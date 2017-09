FIFA 18: ecco la musica che ascolteremo nel prossimo calcistico di EA Sports

ha da poco pubblicato la lista completa dei brani della colonna sonora di. Da diversi anni, oltre agli aspetti tecnici del gioco, lo sviluppatore presta particolare attenzione anche alla musica, proponendo spesso brani sconosciuti che si trasformano in hit.

In FIFA 18 saranno presenti oltre 40 tracce di artisti provenienti da tutto il mondo e composizioni originali per la modalità Il Viaggio: Il ritorno di Hunter. Grazie al successo riscosso su FIFA 17, fanno il loro ritorno anche le divise degli artisti in FIFA Ultimate Team. Chi effettuerà il pre-ordine del gioco riceverà infatti dei kit speciali realizzati da Capital Cities, Glass Animals, Catfish and the Bottlemen, Bloc Party, Grouplove, Saint Motel, Zhu e Lemaitre.

FIFA 18 uscirà il 29 settembre; nel frattempo è disponibile la demo giocabile su Xbox Game Store, PlayStation Store e Origin. Trovate la lista completa delle tracce in calce alla notizia.