Sta suscitando molto interesse una foto pubblicata dallo YouTuber polacco Oskar "Junajted" Siwiec, il quale è stato recentemente invitato a una presentazione diche si è tenuta alla Allianz Arena, casa del Bayern Monaco.

Durante l'evento in questione, Oksar ha scattato una foto pubblicitaria di un cartellone che riporta i loghi di FIFA 18 e PlayStation 4 Pro, al posto di quello Xbox, come accaduto invece negli ultimi anni.

Che Sony possa essere dunque il nuovo partner di Electronic Arts per quanto riguarda la serie FIFA? Probabilmente ne sapremo di più all'E3 di Los Angeles, FIFA 18 sarà presentato ufficialmente durante l'evento EA Play, in programma dal 10 al 12 giugno.