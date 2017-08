FIFA 18: emergono nuovi dettagli per la modalità Carriera Allenatore

Con ladidisponibile nel Regno Unito e negli Stati Uniti, alcuni utenti hanno condiviso su Twitter una serie di nuove informazioni sulla modalità Carriera Allenatore messa a disposizione nella versione di prova. Vediamo di cosa si tratta.

Come potete vedere nei tweet riportati a fondo pagina, le novità previste per la modalità Carriera Allenatore di FIFA 18 sono piuttosto interessanti. Tanto per cominciare, sarà possibile gestire le trattative di calciomercato (sia per i rinnovi di contratto che per gli acquisti) in una nuova modalità in tempo reale con dialoghi e animazioni, sulla falsariga di quanto vista nella modalità Il Viaggio di FIFA 17. In ogni caso, se preferite la modalità tradizionale sarà disponibile anche il classico menu dei trasferimenti delle scorse edizioni.

Tra le altre novità, sarà possibile fissare una clausola rescissoria in fase di contratto, interagendo con il giocatore e il suo agente, mentre nelle trattative di cessione e acquisto di un giocatore si potrà negoziare in prima persona. Infine, anche gli annunci degli acquisti godranno di una sequenza in tempo reale realizzata con il motore grafico del gioco, al posto delle semplici foto statiche delle passate edizioni.

Ricordiamo che FIFA 18 uscirà il prossimo 29 Settembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS3 e Xbox 360.