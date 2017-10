FIFA 18 FUT: Perisic, Cuadrado e Khedira nella Ultimate Scream di Halloween

Anchesi prepara a celebrare la festività di Halloween.ha pubblicato la formazione della, le cui carte riceveranno un notevole boost temporaneo dal 29 ottobre all'1 novembre: tra queste troviamo quelle di Perisic, Cuadrado e Khedira.

Di seguito vi elenchiamo la lista completa con tutti i giocatori presenti nella Ultimate Scream Team di FIFA 18 UT.

Titolari

Fraser Forster (GK) – Southampton – 79>86

Vincent Kompany (CB) – Manchester City – 86>90

Sami Khedira (CM) – Juventus – 85>88

Lars Bender (CDM) – Bayer 04 Leverkusen – 83>87

Sven Bender (CDM) – Bayer 04 Levekusen – 81>87

Memphis Depay (LW) – Olympique Lyonnais – 81>87

Ivan Perisic (CAM) – Inter Milan – 85>88

Mesut Ozil (CAM) – Arsenal – 89>93

Yannick Carrasco (LM)– Atlético de Madrid – 86>90

Frank Ribery (LM) – FC Bayern München – 87>92

Karim Benzema (ST) – Real Madrid CF – 87>90

Sostituti

Mamadou Sakho (CB) Crystal Palace – 82>88

Mateo Kovacic (CM) Real Madrid CF – 83>89

Gerard Deulofeu (LW) FC Barcelona – 83>88

Charly Musonda (RM) Chelsea – 77>84

Daniel Sturridge (ST) Liverpool – 83>90

Christian Pulisic (RM) Borussia Dortmund 79>85

Juan Cuadrado (RM) Juventus – 83>89

Riserve

Justin Kluivert (RW) – Ajax – 74>86

Jelle Van Damme (CB) – Royal Antwerp – 78>85

Marc Bartra (CB) – Borussia Dortmund– 82>88

Kevin Prince Boateng (ST) – Eintracht Frankfurt – 81>87

Peter Crouch (ST) – Stoke City – 75>87

Le carte di Ultimate Team Scream, trovabili nei pacchetti a partire da oggi, presentano valori leggermente più alti rispetto alle versioni base, ma riceveranno un ulteriore boost temporaneo tra il 29 ottobre e l'1 novembre.

Per ricevere consigli utili da impiegare nel gioco, vi ricordiamo di leggere la nostra guida di FIFA 18 Ultimate Team per guadagnare crediti velocemente, senza dimenticare le strategie de Il Green per vincere con il modulo 4-4-2.