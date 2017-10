Dopo le dirette delle scorse settimane,torna su Everyeye.it a pochi giorni dal lancio di, con una trasmissione dedicata al gioco di calcio

Il Green tornerà a parlarci delle principali novità di FIFA 18 e FIFA 18 Ultimate Team martedì 10 ottobre alle 19:00 su Twitch e YouTube, 60 minuti in compagnia de Il Green in un nuovo appuntamento da non perdere. Continua a seguirci per scoprire quando andranno in onda le prossime dirette di FIFA 18 in compagnia de Il Green!



