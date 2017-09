FIFA 18: i giocatori più forti di Ultimate Team, posizioni dalla 30 alla 21

continua a rivelare i giocatori più forti presenti in. Dopo aver aver svelato le posizioni dalla 100 alla 31, nella giornata di oggi sono state resi noti i calciatori che occupano le posizioni dalla 30 alla 21.

FUT 18 Migliori Calciatori

Tra i giocatori presenti segnaliamo Zlatan Ibrahimovic, Leonardo Bonucci e Paulo Dybala.

30 Zlatan Ibrahimovic (88)

29 Pierre-Emerick Aubameyang (88)

28 Hugo Lloris (88)

27 Diego Godin (88)

26 Mats Hummels (88)

25 Thiago Silva (88)

24 Arjen Robben (88)

23 Leonardo Bonucci (88)

22 Thiago (88)

21 Paulo Dybala (88)

Sulle nostre pagine potete consultare anche le altre classifiche con i migliori calciatori di FUT 18, per le posizioni occupate dalla 100 alla 81, dalla 80 alla 61, dalla 60 alla 41 e dalla 40 alla 31. Ricordiamo che FIFA 18 Ultimate Team sarà disponibile come parte di FIFA 18 a partire dal 29 settembre su PC, Xbox One, Xbox One X, PS4, PS4 Pro e Nintendo Switch.