FIFA 18: i giocatori più forti di Ultimate Team, posizioni dalla 60 alla 41

continua a svelare i giocatori più forti di: dopo aver rivelato gli atleti delle posizionie dalla, adesso è il turno dei calciatori dalla posizione 60 alla 41.

FUT 18 Migliori Calciatori

Tra gli atleti presenti troviamo David Luiz, Isco, Cesc Fabregas, Karim Benzema, Alex Andro, Harry Kane, Gerard Piqué e David Silva.

60 David Luiz (86) CB

59 Sergio Busquets (86) CDM

58 James Rodríguez (86) CAM

57 Toby Alderweireld (86) CB

56. Karim Benzema (86) ST

55. Cesc Fàbregas (86) CM

54 Isco (86) CM

53 Harry Kane (86) ST

52 Alex Sandro (86) LB

51 Philippe Coutinho (86) LW

50 Radja Nainggolan (86) CM

49 Dries Mertens (86) CF

48 Romelu Lukaku (86) ST

47 Thomas Müller (86) CF

46 Samir Handanović (87) GK

45 Andrés Iniesta (87) CM

44 Ivan Rakitić (87) CM

43 David Silva (87) CAM

42 Gerard Piqué (87) CB

41 Marek Hamšík (87) CM

FIFA 18 Ultimate Team sarà disponibile come parte di FIFA 18 a partire dal 29 settembre su PC, Xbox One, Xbox One X, PS4, PS4 Pro e Nintendo Switch.