FIFA 18 è il gioco console più venduto in Italia dal 25 settembre all'1 ottobre

Come rivelano i dati diffusi da GfK Retail and Technology, è statoa dominare la classifica console italiana che va dal 25 settembre al primo ottobre.

Quello del calcistico di Electronic Arts è un risultato oltremodo soddisfacente, dal momento che occupa la classifica in ben sette posizioni differenti, distribuite tra le varie edizioni del gioco. Assente a sorpresa, invece, PES 2018.

Classifica Console

FIFA 18 (PS4) FIFA 18 (Xbox One) FIFA 18 Ronaldo Edition (PS4) FIFA 18 Legacy Edition (PS3) FIFA 18 Legacy Edition (Xbox 360) Destiny 2 (PS4) FIFA 18 (Switch) FIFA 18 Ronaldo Edition (Xbox One) Overwatch Game of the Year (PS4) Call of Duty Black Ops III Zombie Chronicles (PS4)

Classifica PC

The Sims 4 Call of Duty Modern Warfare 2 Call of Duty Modern Warfare 3 Total War Warhammer II Call of Duty Black Ops II RE Total War Warhammer II Limited Edition Call of Duty 4 Modern Warfare GTA V The Sims 4 Al Lavoro PES 2018

Non essendo disponibile in una vera e propria versione retail, FIFA 18 risulta completamente escluso dalla classifica per PC, in cui vengono premiati invece The Sims 4 e svariati capitoli della serie di Call of Duty.