FIFA 18: gli abbonati EA Access e Origin Access potranno giocare il 21 settembre

Dopo la presentazione ufficiale del nuovo testimonial di FIFA 18, che sarà Cristiano Ronaldo, continuano a giungere nuove informazioni sul calcistico di EA Sports. Gli abbonati ai servizi EA Access (Xbox One) e Origin Access (PC), potranno provare il titolo in anteprima per 10 ore a partire dal 21 settembre.

FIFA 18 uscirà il 29 settembre per Xbox One, PC Windows e PlayStation 4, ma sarà disponibile anche per le console di passata generazione PlayStation 3 e Xbox 360. La versione per Nintendo Switch, invece, non utilizzerà il motore Frostbite Engine e non includerà la modalità Il Viaggio, introdotta per la prima volta in FIFA 17.

Come annunciato in precedenza, gli abbonati ai servizi EA Access e Origin Access potranno provare FIFA 18 per 10 ore a partire da giovedì 21 settembre. Il prossimo calcistico di EA Sports è già disponibile per il pre-order nelle versioni Standard, Ronaldo Edition e Icon Edition.