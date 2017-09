FIFA 18: Guida alla Web App di FUT Ultimate Team

Nei giorni scorsi Electronic Arts ha reso disponibile l’accesso alla, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di gestire la propria squadra in attesa dell’arrivo ufficiale del gioco. In questa guida andremo dunque ad analizzare nel dettaglio la, fornendovi utili consigli che vi aiuteranno a ottenere il massimo dalla vostra esperienza.

La Web App di FIFA Ultimate Team 18, accessibile tramite browser web e app per dispositivi Android e iOS, vi permette di gestire la vostra squadra FUT, partecipare alle Sfide Creazione Rosa e acquistare nuovi giocatori da inserire nel vostro team. Al primo accesso, dovrete selezionare una nazione su cui basare la vostra prima rosa FUT, che sarà composta in prevalenza da giocatori provenienti dal Paese scelto. Tra le nazioni disponibili troviamo l’Inghilterra, il Brasile, la Francia, l’Argentina, la Germania, l’Italia, la Spagna, il Portogallo e l’Olanda. Vi consigliamo di orientare la vostra scelta sull’Inghilterra, poiché piena di giocatori talentuosi venduti sul mercato a basso costo.

Dopodiché, dovrete selezionare un giocatore in prestito da aggiungere al vostro team: in tal modo avrete un campione con un rating alto, generalmente superiore a 87, da utilizzare nei match d’inizio stagione. Cercate di scegliere un giocatore della stessa nazionalità della vostra squadra, così da migliorare l’intesa del team. Dopo aver selezionato anche la divisa e lo stemma del club, otterrete l’accesso completo alla Web App di FIFA 18.

La Web App di FIFA Ultimate Team è, come al solito, suddivisa in diverse sezioni: nella schermata iniziale sono elencati i vostri obiettivi e i vostri guadagni, assieme a diversi collegamenti rapidi che portano al database di Ultimate Team, alla Squadra della Settimana, alla lista dei trasferimenti, alla rosa attiva e alle Sfide Creazione Rosa. Queste ultime vi mettono alla prova chiedendovi di creare una rosa che soddisfi particolari requisiti, ricompensandovi con interessanti premi in-game, tra cui crediti, pacchetti e carte rare. Per creare la squadra richiesta dal gioco potrete utilizzare gli oggetti presenti nel vostro club o acquistarne di nuovi sul mercato.

Il menu Rose vi permette invece di gestire il vostro team, applicando il modulo più adatto al vostro stile di gioco e schierando in campo i calciatori acquistati, senza dimenticare la possibilità di applicare dei consumabili o di scartare i giocatori meno prestanti. La voce Squadre Sperimentali, introdotta su FUT due anni fa, consente di creare il team dei vostri sogni e cercare i giocatori desiderati sul Mercato, in modo da tenere traccia dei vostri progressi. Come al solito, il Negozio vi offre la possibilità di acquistare nuovi pacchetti Bronzo, Argento o Oro. I prezzi sono invariati rispetto allo scorso anno e gli acquisti possono essere portati a termine tramite i crediti di gioco o i FIFA Points, conseguibili attraverso un corrispettivo in euro.

Il Mercato è ancora una volta il centro nevralgico di FUT. Grazie ad esso potrete cercare nuovi giocatori da inserire nella vostra squadra, senza dimenticare la possibilità di acquistare consumabili, oggetti del club e nuovo personale che andrà ad inserirsi all’interno dello staff, migliorando le statistiche dell’intero team o di determinati calciatori. I primi giorni risultano spesso cruciali per costruire una buona squadra con cui iniziare a disputare tornei e campionati: il valore di mercato di ogni singolo giocatore non è ancora stato decretato, perciò è possibile acquistare buoni giocatori a prezzi favorevoli.

