FIFA 18: Guida a tutte le esultanze dei giocatori

Le novità introdotte da Electronic Artssono tante e non mancanocon le quali pavoneggiarsi dopo una bellissima rete segnata in rovesciata, mandando su tutte le furie gli avversari. In questa guida vi illustreremo dunque come eseguire tutte le Esultanze presenti su

Esultanze in corsa

Un braccio alzato : tenete premuto il tasto B (Cerchio su PlayStation).

: tenete premuto il tasto B (Cerchio su PlayStation). Ciucciotto : tenete premuto il tasto X (Quadrato su PlayStation).

: tenete premuto il tasto X (Quadrato su PlayStation). Non so se mi spiego! : tenete premuto il tasto Y (Triangolo su PlayStation).

: tenete premuto il tasto Y (Triangolo su PlayStation). Dita puntate : tenete premuto il tasto B (Cerchio su PlayStation).

: tenete premuto il tasto B (Cerchio su PlayStation). Braccia distese : premete il tasto X (Quadrato su PlayStation) e mantenete X (Quadrato su PlayStation).

: premete il tasto X (Quadrato su PlayStation) e mantenete X (Quadrato su PlayStation). Batti il polso : premete Y (Triangolo su PlayStation) e mantenete Y (Triangolo su PlayStation).

: premete Y (Triangolo su PlayStation) e mantenete Y (Triangolo su PlayStation). Aeroplano : tenete premuto RS (R3 su PlayStation).

: tenete premuto RS (R3 su PlayStation). Indica il cielo : indirizzate la levetta analogica destra verso l’alto.

: indirizzate la levetta analogica destra verso l’alto. Zittisci il pubblico : indirizzate la levetta analogica destra verso destra.

: indirizzate la levetta analogica destra verso destra. Telefono : indirizzate la levetta analogica destra verso il basso.

: indirizzate la levetta analogica destra verso il basso. Non vi sento : indirizzate la levetta analogica destra verso sinistra.

: indirizzate la levetta analogica destra verso sinistra. Mani al cielo : muovete la levetta analogica destra verso destra e successivamente indirizzatela verso sinistra, mantenendola in questa direzione.

: muovete la levetta analogica destra verso destra e successivamente indirizzatela verso sinistra, mantenendola in questa direzione. Andiamo! : muovete la levetta analogica destra verso sinistra e successivamente indirizzatela verso destra, mantenendola in questa direzione.

: muovete la levetta analogica destra verso sinistra e successivamente indirizzatela verso destra, mantenendola in questa direzione. Baci : muovete la levetta analogica destra verso il basso e successivamente indirizzatela verso l’alto, mantenendola in questa direzione.

: muovete la levetta analogica destra verso il basso e successivamente indirizzatela verso l’alto, mantenendola in questa direzione. Doppia rotazione del braccio : muovete la levetta analogica destra verso l’alto e successivamente indirizzatela verso il basso, mantenendola in questa direzione.

: muovete la levetta analogica destra verso l’alto e successivamente indirizzatela verso il basso, mantenendola in questa direzione. Uccello in volo : indirizzate la levetta analogica destra verso sinistra e mantenetela in questa direzione.

: indirizzate la levetta analogica destra verso sinistra e mantenetela in questa direzione. Simbolo del cuore : indirizzate la levetta analogica destra verso il basso e mantenetela in questa direzione.

: indirizzate la levetta analogica destra verso il basso e mantenetela in questa direzione. Braccia al cielo : indirizzate la levetta analogica destra verso l’alto e mantenetela in questa direzione.

: indirizzate la levetta analogica destra verso l’alto e mantenetela in questa direzione. Mulinello: ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dal basso in senso orario.

Esultanze finali

Mossa finale caratteristica : premete il tasto A (X su PlayStation).

: premete il tasto A (X su PlayStation). Danza Spagnola : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso l’alto.

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso l’alto. Punta il dito verso l’alto : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso sinistra e poi verso destra.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso sinistra e poi verso destra. Taglialegna : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete il tasto B (Cerchio su PlayStation).

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete il tasto B (Cerchio su PlayStation). Scivolata sulla pancia : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete due volte il tasto Y (Triangolo su PlayStation).

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete due volte il tasto Y (Triangolo su PlayStation). Scivolata sulle ginocchia sbagliata : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso sinistra.

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso sinistra. Triangolo degli Illuminati : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso il basso.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso il basso. Big Man : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso destra.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso destra. Bambina : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso sinistra.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso sinistra. Pugno sul petto : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra per due volte verso il basso.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra per due volte verso il basso. Scivolata in posa : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra per due volte verso sinistra.

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra per due volte verso sinistra. Schiaffo alla bandierina : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra per due volte verso l’alto.

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra per due volte verso l’alto. Uomo d’affari : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra per due volte verso il basso.

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra per due volte verso il basso. Sulla cresta dell’onda : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e premete il tasto Y (Triangolo su PlayStation).

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e premete il tasto Y (Triangolo su PlayStation). Ruota sull’erba : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dall’alto in senso antiorario.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dall’alto in senso antiorario. Panciata : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e premete il tasto X (Quadrato su PlayStation).

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e premete il tasto X (Quadrato su PlayStation). Indica il cielo : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e premete il tasto B (Cerchio su PlayStation).

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e premete il tasto B (Cerchio su PlayStation). Mostra rispetto : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e premete due volte il tasto B (Cerchio su PlayStation).

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e premete due volte il tasto B (Cerchio su PlayStation). Arciere in piedi : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso destra.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso destra. Pugno e schiva : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso sinistra.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso sinistra. Scivolata di petto : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra dapprima verso l’alto e poi verso il basso.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra dapprima verso l’alto e poi verso il basso. Scuoti la testa : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra dapprima verso sinistra e poi verso destra.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra dapprima verso sinistra e poi verso destra. Salto indietro (solo giocatori agili) o braccia al cielo : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso l’alto.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso l’alto. Salto mortale (solo giocatori agili) o capriola e pugno : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dal basso in senso orario.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dal basso in senso orario. Doppio salto indietro (solo giocatori agili) e capriola : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dal basso in senso antiorario.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dal basso in senso antiorario. Lustrascarpe : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete il tasto B (Cerchio su PlayStation).

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete il tasto B (Cerchio su PlayStation). Violinista : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete il tasto X (Quadrato su PlayStation).

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete il tasto X (Quadrato su PlayStation). Arciere spagnolo: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete Il tasto Y (Triangolo su PlayStation).

Mani alle orecchie : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete due volte il tasto X (Quadrato su PlayStation).

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete due volte il tasto X (Quadrato su PlayStation). Batti i tacchi : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete due volte il tasto Y (Triangolo su PlayStation).

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete due volte il tasto Y (Triangolo su PlayStation). Scivola sulle ginocchia/braccia aperte : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e mantenete la levetta analogica destra verso l’alto.

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e mantenete la levetta analogica destra verso l’alto. Più forte !: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e mantenete la levetta analogica destra verso destra.

!: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e mantenete la levetta analogica destra verso destra. Scivolata di fianco : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e mantenete la levetta analogica destra verso il basso.

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e mantenete la levetta analogica destra verso il basso. Peso morto : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e mantenete la levetta analogica destra verso sinistra.

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e mantenete la levetta analogica destra verso sinistra. Scivola sulle ginocchia : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso l’alto e poi verso il basso.

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso l’alto e poi verso il basso. Samba : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso sinistra e poi verso destra.

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso sinistra e poi verso destra. Ma chi sono? : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso destra e poi verso sinistra.

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso destra e poi verso sinistra. Scivola sulle ginocchia e seduto : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso il basso.

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso il basso. Passo volatile : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso sinistra

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso sinistra Capriola (solo giocatori agili) o ruota : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dal basso in senso orario.

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dal basso in senso orario. Salto e piroetta (solo giocatori agili) o ruota : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dal basso in senso antiorario.

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dal basso in senso antiorario. Rugby : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete RS (R3 su PlayStation).

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete RS (R3 su PlayStation). Dab Dance : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete per due volte il tasto Y (Triangolo su PlayStation).

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete per due volte il tasto Y (Triangolo su PlayStation). Se ti prendo : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete RS (R3 su PlayStation).

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete RS (R3 su PlayStation). Why always me? : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete due volte il tasto Y (Triangolo su PlayStation).

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete due volte il tasto Y (Triangolo su PlayStation). Bacia il campo : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete due volte il tasto B (Cerchio su PlayStation).

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete due volte il tasto B (Cerchio su PlayStation). Push it Down : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete per due volte il tasto B (Cerchio su PlayStation).

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete per due volte il tasto B (Cerchio su PlayStation). Saluto : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete il tasto Y (Triangolo su PlayStation).

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete il tasto Y (Triangolo su PlayStation). Idrante : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso il basso.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso il basso. Avvicinati ai cartelli pubblicitari : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete LS (L3 su PlayStation).

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete LS (L3 su PlayStation). Pavone : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete due volte il tasto B (Cerchio su PlayStation).

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete due volte il tasto B (Cerchio su PlayStation). Ramanzina : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete il tasto B (Cerchio su PlayStation).

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete il tasto B (Cerchio su PlayStation). Moonwalk: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso sinistra.

Esultanze sbloccabili

Inchini : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso l’alto.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso l’alto. Scusi? : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso destra.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso destra. Inginocchiati e implora : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso il basso.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso il basso. Salti all’indietro : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete due volte il tasto X (Quadrato su PlayStation).

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete due volte il tasto X (Quadrato su PlayStation). Scivola sulla schiena : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete due volte il tasto X (Quadrato su PlayStation).

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete due volte il tasto X (Quadrato su PlayStation). Scarafaggio : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete RS (R3 su PlayStation).

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete RS (R3 su PlayStation). Riverdance : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso l’alto.

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso l’alto. Breakdance : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso destra.

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso destra. Preghiera in ginocchio : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e mantenete la levetta analogica destra verso sinistra.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e mantenete la levetta analogica destra verso sinistra. Verme al contrario : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dal basso in senso antiorario.

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dal basso in senso antiorario. Salto all’indietro senza controllo : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dal basso in senso orario.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dal basso in senso orario. Verticale sulle mani : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dal basso in senso antiorario.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dal basso in senso antiorario. Piroetta e caduta : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso l’alto.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso l’alto. Rema sulle ginocchia : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso sinistra.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso sinistra. Rema seduto : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e muovetela levetta analogica destra per due volte verso destra.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e muovetela levetta analogica destra per due volte verso destra. Camminata sulle ginocchia : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete il tasto X (Quadrato su PlayStation).

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete il tasto X (Quadrato su PlayStation). Ninna nanna : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete il tasto Y (Triangolo su PlayStation).

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete il tasto Y (Triangolo su PlayStation). Bebè : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete due volte il tasto Y (Triangolo su PlayStation).

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete due volte il tasto Y (Triangolo su PlayStation). Tuffo volante : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso l’alto.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso l’alto. Karate : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso destra.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso destra. Salto e calci : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso il basso.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso il basso. Pattinaggio : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e indirizzate levetta analogica destra verso il basso e poi verso l’alto.

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e indirizzate levetta analogica destra verso il basso e poi verso l’alto. Golf : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso sinistra e poi verso destra.

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso sinistra e poi verso destra. Ballo 1 : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso il basso e poi verso l’alto.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso il basso e poi verso l’alto. Ballo 2 : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso l’alto e poi verso il basso.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso l’alto e poi verso il basso. Ballo 3 : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso sinistra e poi verso destra.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso sinistra e poi verso destra. Ballo 4 : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso destra e poi verso sinistra.

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso destra e poi verso sinistra. K.O : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e premete due volte il tasto X (Quadrato su PlayStation).

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e premete due volte il tasto X (Quadrato su PlayStation). Segno anche qui : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete il tasto B (Cerchio su PlayStation).

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete il tasto B (Cerchio su PlayStation). Coltello tra i denti : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso il basso e poi verso l’alto.

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso il basso e poi verso l’alto. Mostra orgoglio : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso sinistra.

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso sinistra. Bacia il polso : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete due volte il tasto B (Cerchio su PlayStation).

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete due volte il tasto B (Cerchio su PlayStation). Vecchietto : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete RS (R3 su PlayStation).

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete RS (R3 su PlayStation). Calma : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e premete due volte il tasto Y (Triangolo su PlayStation).

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e premete due volte il tasto Y (Triangolo su PlayStation). L’orso : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso l’alto.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso l’alto. In sella : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso il basso.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e indirizzate la levetta analogica destra verso il basso. Danza robot : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso l’alto e poi verso il basso.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso l’alto e poi verso il basso. Muevelo : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso destra e poi verso sinistra.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso destra e poi verso sinistra. Dammi il dieci : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso destra.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso destra. Fletti i muscoli : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso l’alto e poi verso il basso.

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso l’alto e poi verso il basso. Flessioni : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso destra e poi verso sinistra.

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso destra e poi verso sinistra. Il verme : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dal basso in senso orario.

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi partendo dal basso in senso orario. Danza : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso il basso.

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso il basso. Danza sfrenata: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e premete RS (R3 su PlayStation).

Nuove Esultanze FIFA 18

Right Here Right Now : tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete il tasto B (Cerchio su PlayStation).

: tenete premuto RB (R1 su PlayStation) e premete il tasto B (Cerchio su PlayStation). Telefono : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete il tasto X (Quadrato su PlayStation)

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete il tasto X (Quadrato su PlayStation) Bacia l’anello : tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete due volte il tasto B (Cerchio su PlayStation).

: tenete premuto RT (R2 su PlayStation) e premete due volte il tasto B (Cerchio su PlayStation). Maschera : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso l’alto.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra per due volte verso l’alto. Mescola la pentola : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete due volte il tasto Y (Triangolo su PlayStation).

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete due volte il tasto Y (Triangolo su PlayStation). Scorpione : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso sinistra e poi verso destra.

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso sinistra e poi verso destra. Piffero : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso l’alto e poi verso il basso.

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso l’alto e poi verso il basso. Allenamento : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete due volte il tasto X (Quadrato su PlayStation).

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete due volte il tasto X (Quadrato su PlayStation). Manichino : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso l’alto.

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso l’alto. Walk Like Me : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso sinistra e poi verso destra.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica destra verso sinistra e poi verso destra. X : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica per due volte verso il basso.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e muovete la levetta analogica per due volte verso il basso. Ondeggia : tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi in senso orario.

: tenete premuto LB (L1 su PlayStation) e ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi in senso orario. Ipnosi : tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete il tasto Y (Triangolo su PlayStation).

: tenete premuto LT (L2 su PlayStation) e premete il tasto Y (Triangolo su PlayStation). Posa di Ronaldo: correte verso il cameraman ai margini del campo.

Su Everyeye.it trovate anche la guida di FIFA 18 con consigli utili, strategie e suggerimenti per iniziare a giocare.