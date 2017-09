FIFA 18: Guida alle Mosse Abilità (Skill Moves)

Le Mosse Abilità divi permettono di aggirare gli avversari e superare la difesa senza grandi difficoltà, mettendo in scena un vero e proprio spettacolo. In questa guida vi illustreremo dunque come eseguire lepresenti su

Prima di proseguire, è necessario sottolineare che, proprio come nella realtà, non tutti i giocatori saranno in grado di eseguire determinate finte o dribbling. Per visualizzare la lista dei calciatori in grado di realizzare le azioni più avanzate, dovrete recarvi nel menu riguardante le caratteristiche del giocatore e prendere nota del numero di stelle abilità a sua disposizione. Passiamo ora ad analizzare le Mosse Abilità presenti su FIFA 18. E ricordate: se una particolare mossa non vien fuori al primo tentativo, non disperate. Continuate ad allenarvi con costanza, fino a raggiungere il vostro obiettivo.

Mosse Abilità da 1 Stella

• Palleggio (da fermo): mantenete premuto LT/L2 e premete ripetutamente RB/R1.

• Finta di piede (da fermo): premete LB/L1 + RB/R1 e mantenete la pressione.

Mosse Abilità da 2 Stelle

• Finta di corpo verso destra: muovete rapidamente la levetta analogica destra verso destra.

• Finta di corpo verso sinistra: muovete rapidamente la levetta analogica destra verso sinistra.

• Doppio passo verso destra: ruotate la levetta analogica destra di 90 gradi verso destra partendo dall’alto.

• Doppio passo verso sinistra: ruotate la levetta analogica destra di 90 gradi verso sinistra partendo dall’alto.

• Doppio passo al contrario verso destra: ruotate la levetta analogica destra di 90 gradi da destra verso l’alto.

• Doppio passo al contrario verso sinistra: ruotate la levetta analogica destra di 90 gradi da sinistra verso l’alto.

• Trascina la palla con la suola verso destra: mantenete premuta la levetta analogica destra verso destra.

• Trascina la palla con la suola verso sinistra: mantenete premuta la levetta analogica destra verso sinistra.

• Trascina la palla (da fermo): mantenete premuto RB/R1 e date un colpetto alla levetta analogica sinistra verso il basso.

• Finta di tiro (da fermo): premete in rapida successione il tasto del tiro o, se preferite, il tasto del cross e poi annullate l’azione con A/X.

• Tunnel: mantenete premuto RT/R2 e muovete la levetta analogica destra nella direzione del vostro avversario.

• Bergkamp Flick: indirizzate la levetta analogica destra verso il basso mentre state per ricevere la palla ed un avversario è posizionato alle vostre spalle.

Mosse Abilità da 3 Stelle

• Alza la palla con il tacco: indirizzate la levetta analogica destra verso l’alto e poi verso il basso.

• Alza la palla con la punta del piede: muovete velocemente la levetta analogica destra per tre volte verso l’alto.

• Roulette destra: ruotate la levetta analogica destra di 270 gradi dal basso a destra, in senso orario.

• Roulette sinistra: ruota la levetta analogica destra di 270 gradi dal basso a sinistra, in senso antiorario.

• Finta a sinistra e scatto verso destra: eseguite una rotazione di 180 gradi in senso antiorario, portando la levetta analogica destra da sinistra a destra.

• Finta a destra e scatto verso sinistra: eseguite una rotazione di 180 gradi in senso orario, portando la levetta analogica destra da sinistra a destra.

Mosse Abilità da 4 Stelle

• Alzarsi la palla (da fermo): premete la levetta analogica destra.

• Colpo di tacco: muovete velocemente la levetta analogica destra dapprima verso l’alto e poi verso il basso.

• Bicicletta semplice: muovete velocemente la levetta analogica destra una volta su e poi due volte giù.

• Bicicletta avanzata: muovete la levetta analogica destra verso il basso, indirizzatela un secondo verso l’alto ed eseguite un secondo movimento verso l’alto.

• Finta a sinistra e scatta verso destra: eseguite una rotazione di 180 gradi in verso antiorario, portando la levetta analogica destra da sinistra a destra.

• Finta a destra e scatta verso sinistra: eseguite una rotazione di 180 gradi in verso orario, portando la levetta analogica destra da sinistra a destra.

• Piroetta verso sinistra: muovete rapidamente la levetta analogica destra in diagonale giù-sinistra per due volte.

• Piroetta verso destra: muovete rapidamente la levetta analogica destra in diagonale giù-destra per due volte.

• Stop e giravolta a sinistra (in corsa): muovete la levetta analogica destra dapprima verso l’alto e poi verso sinistra.

• Stop e giravolta a destra (in corsa): muovete la levetta analogica destra dapprima verso l’alto e poi verso destra.

• Fai rotolare la palla e taglia a destra: indirizzate la levetta analogica destra a sinistra e la levetta analogica sinistra a destra.

• Fai rotolare la palla e taglia a sinistra: indirizzate la levetta analogica destra a destra e la levetta analogica sinistra a sinistra.

Mosse Abilità da 5 Stelle

• Elastico: ruotate la levetta analogica destra di 180 gradi in senso orario da destra a sinistra.

• Elastico al contrario: ruotate la levetta analogica destra di 180 gradi in verso antiorario da sinistra a destra.

• Fai rotolare la palla velocemente: indirizzate la levetta analogica destra verso il basso.

• Nascondi la palla: ruotate la levetta analogica destra di 90 gradi in verso orario dal basso verso sinistra, poi ruotatela ancora di 180 gradi in verso antiorario da sinistra a destra.

• Triplo elastico: ruotate la levetta analogica destra di 90 gradi in verso antiorario dal basso verso destra, poi ruotatela ancora di 180 gradi in verso orario da destra verso sinistra.

• Trascina la palla e tocco sx in corsa: mantenete la levetta analogica destra a destra e poi indirizzatela verso l’alto.

• Trascina la palla e tocco dx in corsa: mantenete la levetta analogica destra a sinistra e poi indirizzatela verso l’alto.

• Sombrero (da fermo): muovete la levetta analogica destra due volte verso l’alto e una volta verso il basso.

• Giravolta e piroetta verso sinistra: muovete la levetta analogica destra verso l’alto e poi verso sinistra.

• Giravolta e piroetta verso destra: muovete la levetta analogica destra verso l’alto e poi verso destra.

• Finta e trascina la palla a sinistra (da fermo): mantenete la levetta analogica destra verso sinistra e, subito dopo, muovetelo rapidamente verso destra.

• Finta e trascina la palla a destra (da fermo): indirizzate la levetta analogica destra verso destra e, subito dopo, muovetela rapidamente verso sinistra.

• Finta Rabona (in corsa): mentre premete il tasto LT/L2 premete anche il tasto del tiro o, se preferite, il tasto del cross. Premete poi A/X per annullare l’azione e muovete rapidamente la levetta analogica sinistra nella direzione opposta a quella della corsa (ovvero verso il basso).

• Elastico a sinistra: muovete la levetta analogica destra verso il basso e poi verso sinistra.

• Elastico a destra: muovete la levetta analogica destra verso il basso e poi verso destra.

• Finto passaggio (da fermo): mantenete premuto RT/R2, premendo il tasto del cross e A/X in rapida successione.

• Colpo di tacco e giravolta: mantenete premuto RB/R1, muovendo la levetta analogica destra verso l’alto e poi subito verso il basso.

• Bolasie Flick (a sinistra): mantenete premuto RB/R1, e muovendo la levetta analogica destra verso l’alto e poi subito verso sinistra.

• Bolasie Flick (a destra): mantenete premuto RB/R1, muovendo la levetta analogica destra verso l’alto e poi subito verso destra.

• Doppio passo di Neymar (a sinistra): mantenete la levetta analogica destra verso sinistra ed indirizzate la levetta analogica sinistra verso l’alto.

• Doppio passo di Neymar (a destra): mantenete la levetta analogica destra verso destra ed indirizzate la levetta analogica sinistra verso l’alto.

• Sombrero di Okocha: da fermi, indirizzate la levetta analogica destra verso l’alto e proseguite con l’azione.

• V Drag: mantenete premuto RT/R2 ed eseguite una finta di tiro. Dopodiché, muovete la levetta analogica sinistra in diagonale su-sinistra o su-destra, a seconda della direzione da voi prescelta.

Mosse Abilità da 5+ Stelle (da eseguire in palleggio)

• Alza la palla con la pianta del piede: premete LT/L2 e mantenete RB/R1.

• Sombrero all’indietro: mantenete la levetta analogica sinistra verso il basso.

• Sombrero verso sinistra: indirizzate la levetta analogica sinistra verso sinistra.

• Sombrero verso destra: indirizzate la levetta analogica sinistra verso destra.

• Giro del mondo: partendo dal basso, ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi in senso orario. In alternativa, ruotatela oppure 360 gradi in senso antiorario, partendo dal basso.

• Elastico in aria: muovete rapidamente la levetta analogica destra verso destra e poi verso sinistra.

• Elastico in aria al contrario: muovete rapidamente la levetta analogica destra verso sinistra e poi verso destra.

• Alzati la palla per calciare al volo: indirizzate la levetta analogica sinistra verso l’alto.

• Tocco di petto: mantenete la levetta analogica sinistra verso l’alto, poi premete L3 ed infine premete tre volte R3.

• Il giro del mondo: partendo dal basso, ruotate la levetta analogica destra di 360 gradi in verso orario e poi muovete la levetta analogica destra verso l’alto.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di FIFA 18, ricordandovi che il gioco sarà disponibile in Italia dal 29 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC Windows, Nintendo Switch, Xbox 360 e PlayStation 3.