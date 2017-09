FIFA 18: Guida ai controlli del gioco su console e PC

arriverà su PC e console il prossimo 29 settembre. Nell’attesa, i giocatori di tutto il mondo possono provare ladel simulatore calcistico sviluppato da, disponibile per il download gratuito su Xbox One, PlayStation 4 e PC.

FIFA 18 porta con sé numerose novità, dalla modalità Carriera Allenatore rinnovata all’introduzione delle sostituzioni rapide. In questa guida andremo ad analizzare nel dettaglio il sistema di controlli di FIFA 18, in modo da garantirvi la migliore esperienza di gioco possibile.

Fase offensiva

Per muovervi nel campo durante una partita, dovrete ovviamente utilizzare la levetta analogica sinistra. Se siete in possesso della palla, potrete effettuare un passaggio corto con il tasto A/X, un passaggio alto o un cross con il tasto X/Quadrato ed un passaggio filtrante con il pulsante Y/Triangolo. Utilizzando il tasto B/Cerchio potrete inoltre effettuare un tiro verso la porta avversaria. Il tasto RT/R2 vi permetterà invece di scattare con la palla ai piedi, mentre la levetta destra vi consentirà di utilizzare le mosse abilità.

Tenendo premuto il tasto RB/R1 ed utilizzando la levetta analogica sinistra potrete effettuare delle finte no touch, molto utili per confondere l’avversario e superarlo con uno spettacolare colpo di tacco. Premendo il tasto LB/L1 ed il tasto B/Cerchio effettuerete un pallonetto, da utilizzare quando il portiere si trova fuori porta. Con RB/R1 ed il tasto B/Cerchio metterete invece a segno un tiro di precisione. Premendo due volte il tasto B/Cerchio, effettuerete un tiro di precisione. Per ingannare l’avversario con una finta di tiro, dovrete premere il pulsante B/Cerchio seguito subito dopo da A/X, muovendo la levetta analogica sinistra nella direzione desiderata.

Con il tasto LT/L2 difenderete la palla, mentre premendo il tasto LB/L1 ed il tasto triangolo effettuerete un passaggio filtrante alto. Premendo due volte il tasto X/Quadrato metterete a segno un cross basso, mentre con il tasto RB/R1 potrete chiamare appoggio per l’azione. Premendo semplicemente RT/R2 stopperete la palla, mentre tenendo premuto RT/R2 ed usando al contempo la levetta analogica destra potrete giocare di prima o allungarvi la palla. Tenendo premuto il tasto LB/L1 e muovendo la levetta analogica sinistra effettuerete invece un dribbling lento.

Fase difensiva

Durante la fase difensiva potrete utilizzare il tasto A/X per effettuare un pressing sul giocatore avversario con la palla ai piedi, mentre il tasto X/Quadrato vi permetterà di entrare in scivolata sul pallone. Il pulsante B/Cerchio vi permetterà di spingere l’avversario o spazzare via la palla, mentre il tasto Y/Triangolo farà uscire il portiere. Il pulsante RT/R2 vi permetterà di scattare in qualsiasi direzione, mentre il tasto LB/L1 vi consentirà di selezionare un diverso giocatore del vostro team. Tramite il tasto RB/R1 potrete invece effettuare un’azione di contenimento insieme ad uno dei vostri compagni di squadra.

Dopo aver effettuato una scivolata potrete rialzarvi in fretta premendo il tasto X/Quadrato. Quando inseguite un avversario con la palla, potrete tenere premuto il tasto B/Cerchio per trattenerlo. Prestate tuttavia attenzione a tali azioni, perché una trattenuta prolungata sfocerà in un fallo a vostro svantaggio ed in un eventuale cartellino giallo. Per affrontare l’avversario che protegge palla dovrete premere LT/L2 e rivolgere la levetta analogica sinistra verso il dribblatore. Per affrontare un giocatore in corsa dovrete invece premere i tasti LT/L2 e RT/R2.

Calci di punizione

Utilizzate la levetta analogica sinistra per indirizzare i calci di punizione e regolare l’effetto della palla, aiutandovi con la levetta analogica destra per modificare la traiettoria. La barra di potenza stabilirà la forza del tiro e quanto in alto viaggerà la palla quando la calcerete. Premete X/Quadrato per effettuare un passaggio alto o un cross, B/Cerchio per piazzare un tiro ad effetto o A/X per effettuare un passaggio rasoterra.

Per difendervi da una punizione avversaria, potrete controllare la barriera muovendola verso destra o sinistra tramite i tasti LT/L2 e RT/R2. I giocatori nella barriera difensiva potranno inoltre saltare premendo Y/Triangolo. Potrete far uscire un calciatore dalla barriera premendo il tasto X/Quadrato. Potrete altresì mantenere premuto Y/Triangolo al momento del tiro per far uscire il vostro portiere verso il palo più vicino, cercando in tal modo di anticipare l’arrivo della palla in quel punto.

Rigori

Come per le punizioni, potrete usare la barra di potenza per tenere traccia della velocità e della precisione del tiro. Per tirare un rigore normale, dovrete premere semplicemente il tasto B/Cerchio. Per effettuare un pallonetto dovrete premere il tasto LB/L1 ed il tasto B/Cerchio, mentre per mettere a segno un tiro di precisione dovrete utilizzare il tasto RB/R1 in combinazione con il tasto B/Cerchio. Per interrompere la rincorsa dovrete premere il tasto LT/L2, mentre per effettuare un breve scatto dovrete utilizzare il tasto RT/R2. Per controllare la posizione del portiere e spostarvi lungo la linea di porta dovrete utilizzare la levetta analogica sinistra, mentre per tuffarvi dovrete utilizzare la levetta analogica destra.