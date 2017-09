FIFA 18: Guida, i migliori prospetti e giovani talenti su cui investire

La modalità Carriera divi permette di costruire la squadra dei vostri sogni chiudendo trattative milionarie e acquistando giocatori di grande successo. I più audaci possono tuttavia investire sui giovani e farli allenare assieme alla prima squadra, puntando tutto sul loro potenziale inespresso.

In questa guida troverete dunque alcuni utili consigli che vi permetteranno di scovare i giovani talenti con il più alto potenziale del gioco, fornendo un valido supporto al vostro team.

FIFA 18: cos’è il valore potenziale?

Il valore potenziale su FIFA 18 rappresenta la massima valutazione che un giovane calciatore può raggiungere nel corso della sua carriera. Ovviamente, non vi è alcuna garanzia che un giocatore con un alto potenziale riesca effettivamente a raggiungere il suo massimo valore potenziale: vi sono infatti numerosi fattori che influenzano e condizionano il risultato. Tra questi, spiccano senza ombra di dubbio il tempo di gioco, il club in cui milita il calciatore ed il suo morale nel corso della stagione. Ad esempio, se un giocatore presenza un valore potenziale pari a 90 ma trascorre la maggior parte della sua carriera seduto in panchina o in tribuna, non raggiungerà mai la valutazione massima.

FIFA 18: come giudicare il potenziale dei giovani calciatori

La modalità Carriera mette a vostra disposizione gli Scout, speciali agenti in grado di analizzare le prestazioni dei giovani calciatori presenti in ogni regione del mondo, al fine di selezionare i migliori talenti e fornire un rapporto dettagliato sulle loro prestazioni. Gli Scout più esperti forniranno valutazioni più accurate, con valori piuttosto precisi e affidabili. Cercate dunque di riservare una parte del vostro budget agli Scout, in modo da ingaggiare i migliori agenti disponibili e acquistare a buon prezzo i giovani talenti.

Se il budget a vostra disposizione è limitato, evitate di acquistare giovani ben noti nel panorama calcistico. Dele Alli e Osamane Dembélé fanno sicuramente gola a molti, ma militano già in grandi club che saranno riluttanti a venderli, chiedendo cifre esorbitanti. Cercate piuttosto di concentrare le vostre attenzioni su giocatori con valutazioni basse, dotati tuttavia di un elevato margine di crescita. Ad esempio, Josh Onomah è stato disponibile a un prezzo ragionevole su FIFA 17, presentando tuttavia un rating potenziale pari a 85. La sua valutazione iniziale, pari a 70, ha altresì tenuto alla larga i club più grandi, che hanno preferito acquistare giocatori più importanti e conosciuti nel panorama calcistico.

FIFA 18: Migliori giovani talenti

Dele Alli - Potenziale: 90 Osamane Dembélé - Potenziale: 90 Renato Sanches - Potenziale: 90 Anthony Martial - Potenziale: 90 Marco Asensio - Potenziale: 89 Alen Halilović - Potenziale: 89

In attesa dell’arrivo di FIFA 18, quelli riportati sono sopra i migliori giovani talenti presenti su FIFA 17. Questi giocatori si sono distinti positivamente durante la scorsa stagione calcistica e sono dotati di un alto potenziale di crescita. Ovviamente, aggiorneremo la lista non appena la nuova simulazione calcistica di Electronic Arts arriverà sul mercato.