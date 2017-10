FIFA 18: Harry Kane è il Player of the Month di settembre della Premier League

L'attaccante del Tottenhamè stato elettodellaper il mese di settembre, battendo la concorrenza di grandi campioni.

Il 24enne è riuscito a spuntarla sugli altri calciatori nominati, gente del del calibro di Kevin De Bruyne e Sergio Aguero del Manchester City, Pascal Gross del Brighton, Jamaal Lascelles del Newcastle, Romelu Lukaku del Manchester United e Alvaro Morata del Chelsea.

Ogni mese, EA Sports seleziona i giocatori militanti nella Premier League che più si sono distinti sul campo. Il premio è deciso da una combinazione tra il voto pubblico, che conta per il 10%, e i voti assegnati da esperti della Premier League e dai capitani dei club. Il vincitore riceve una carta POTM in FIFA 18 Ultimate Team con statistiche migliorate.

La carta speciale di Harry Kane può essere riscattata, per un periodo di tempo limitato, completando la relativa Sfida Creazione Rosa messa a disposizione dagli sviluppatori. La carta non è scambiabile, non può essere acquistata nel mercato del gioco e non può essere trovata all'interno dei pacchetti.

Potete ammirare una delle migliori azioni di Harry Kane nel video proposto in cima alla notizia. FIFA 18 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 3 e Xbox 360.