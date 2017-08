Durante il suo showcase alla Gamescom,ha mostrato un nuovo gameplay trailer di, il publisher inoltre ha pubblicato un set di immagini di. Si tratta degli stessi screenshot mostrati all'E3, in questo caso aggiornati con la nuova divisa del

Trovate le immagini in calce alla notizia, su Everyeye.it potete inoltre vedere anche il nuovo gameplay trailer del gioco. Nella giornata di ieri abbiamo avuto modo di provare una nuova demo del simulatore calcistico targato EA Sports, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di FIFA 18, ricordandovi che il titolo è atteso per il 21 settembre su PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Switch.