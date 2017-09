FIFA 18 in offerta a €39.98 allo stand GameStop della Milan Games Week

Con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook,ha annunciato un'offerta lampo molto conveniente per: il gioco potrà essere acquistato a soliperpresso lo stand del rivenditore presente alla Milan Games Week 2017

Un'offerta molto interessante che permette di risparmiare qualche euro rispetto al prezzo pieno proposto nei negozi. Come potete leggere nel post che abbiamo riportato a fondo pagina, l'offerta sarà valida soltanto presso lo stand GameStop della Milan Games Week 2017, e solo per la durata della fiera milanese.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che durante l'evento saranno disponibili anche altre offerte interessanti, sempre presso lo stand GameStop, come Destiny 2 a 39.98 euro: a questa pagina trovate la lista completa con tutte le proposte in sconto. Se siete dalle parti di Milano coglierete l'occasione per fare qualche acquisto?