è presente in forma giocabile alla, e su Youtube l'utenteha pubblicato un video gameplay (che trovate in apertura) in cui possiamo osservare un match fra Juventus e Real Madrid, le due protagoniste dell'ultima finale di Champions League.

Purtroppo essendo un filmato off-screen la qualità non è delle migliori, tuttavia si tratta di una buona occasione per farsi una prima idea del gameplay del nuovo capitolo della celebre serie calcistica. FIFA 18 sarà disponibile a partire dal 29 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3 e Xbox 360. Secondo un rumor di qualche ora fa, quest'anno il titolo includerà una nuova versione di FIFA Street.