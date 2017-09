FIFA 18: i kit dei pro team arrivano in FIFA Ultimate

Manca pochissimo all'arrivo della nuova iterazione del famoso titolo calcistico firmato EA e già si inizia a parlare die tornei competitivi. All'apertura dei server, infatti, gli appassionati di calcio e, ovviamente, dipotranno usare i kit dei propri beniamini professionisti in

Nella modalità FIFA Ultimate Team infatti, i giocatori potranno mettere mano e sfoggiare le divise di tre Pro Team tra i più famosi attualmente attivi sulla scena internazionale: Fnatic; Team Liquid e Vitality.

La decisione è stata presa in quanto le tre squadre possono vantare giocatori di livello mondiale con una fan base enorme come Sam Carmody per i Fnatic, Lasse Baekkland per il Team Liquid e Corentin Chevrey per i Vitality.

Alla festa si unirà successivamente anche il team Hashtag United, team ormai famoso e molto attivo su Youtube, capace di coniugare il framework e-sportivo con lo sport di stampo "classico".

L'incursione di Fnatic nell'universo e-calcistico non è il primo. Già in Febbraio, infatti, il Pro Team aveva stretto una partnership con l'A.S. Roma, società che può ora contare anche su un buon numero di giovani promettenti (e non solo sotto il profilo calcistico).

Insomma, i legami tra lo sport tradizionale e l'eSport si fanno sempre più stretti; i muri che ancora dividono le due definizioni di "sport" si assottigliano pian piano e i componenti dei Pro Team e-sportivi si possono a tutti gli effetti fregiare dell'epiteto di atleta. Merito, questo, dei grandi nomi dell'industria dell'entertainment ma non solo. Molte società sportive hanno da tempo compreso le immense potenzialità (e, perché no, anche i grossi introiti) del framework digitale. Ad esempio, sempre restando in tema EA, tutte e 32 le squadre professionistiche della NFL hanno raggiunto un accordo col colosso dell'intrattenimento digitale per entrare nel circuito eSport. Inoltre, molte altre personalità di spicco del mondo sportivo statunitense si stanno unendo alla festa. Tra questi c'è un certo Shaquille O'Neal.