FIFA 18: le Leggende diventano Icone, disponibili anche su PC e PS4

Una grande novità farà il suo debutto in: le Leggende cambiano nome e diventano Icone, disponibili non più solo su Xbox ma anche su PlayStation 4 e PC Windows. La prima Icona ufficialmente annunciata da Electronic Arts è

Altre Icone per FIFA Ultimate Team 18 saranno annunciate nelle prossime settimane, ricordiamo che FIFA 18 uscirà il 29 settembre su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox Scorpio, PlayStation 3, Xbox 360, PC e Nintendo Switch. Quest'ultima versione non utilizzerà il motore Frostbite e non includerà la modalità Il Viaggio.

Electronic Arts ha aperto i preordini delle edizioni Standard, Ronaldo e Icon di FIFA 18, inoltre è stato rivelato che gli abbonati a EA Access e Origin Access avranno diritto a una prova gratuita di dieci ore a partire dal 21 settembre.