FIFA 18 mantiene il primo posto della classifica italiana giochi console

Anche per questa settimana,occupa la prima posizione della classifica italiana console, seguito da. Di seguito, la Top 10 completa.

Classifica Italiana Console 9/15 Ottobre

FIFA 18 PS4 LA TERRA DI MEZZO L'OMBRA DELLA GUERRA PS4 THE EVIL WITHIN 2 PS4 FIFA 18 Xbox One LA TERRA DI MEZZO L'OMBRA DELLA GUERRA EDIZIONE SPECIALE PS4 LA TERRA DI MEZZO L'OMBRA DELLA GUERRA Xbox One FIFA 18 LEGACY EDITION PS3 GTA V GRAND THEFT AUTO PS4 CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY PS4 DESTINY 2 PS4

La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra è presente in classifica anche con la Special Edition e con l'edizione per Xbox One.

Classifica Italiana PC 9/15 Ottobre

THE SIMS 4 CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 CALL OF DUTY BLACK OPS II GTA V GRAND THEFT AUTO CASTELVANIA LOST OF SHADOW ULTIMATE EDITION THE EVIL WITHIN 2 FARMING SIMULATOR 17 ENIGMATIS COLLECTION

Su PC, The Sims 4 è ancora una volta il trionfatore assoluto, con Call of Duty 4 Modern Warfare e Call of Duty Modern Warfare 3 sui gradini più bassi del podio.