FIFA 18 Miglior Prezzo: sconti, promozioni e offerte per risparmiare

Manca poco, pochissimo al lancio di: il nuovo gioco di Electronic Arts uscirà il 29 settembre in Europa, salvo rotture anticipate del day one, molto frequenti nel caso di FIFA. Di seguito vi proponiamo una lista di offerte, sconti e promozioni per prenotare o acquistareper PC e console risparmiando.

FIFA 18 su Amazon.it

Sono due le edizioni prenotabili su Amazon.it: Standard e Ronaldo Edition. Effettuando il preordine di una qualsiasi edizione riceverete in regalo una custodia Steelbook esclusiva a tiratura limitata. Di seguito, i contenuti delle due versioni di FIFA 18:



FIFA 18 Standard Edition (69,99 euro)

FIFA 18 Standard Edition include il gioco completo, il calciatore Cristiano Ronaldo in prestito per un massimo di cinque partite in FIFA Ultimate Team, cinque Pacchetti Oro Premium Maxi (uno a settimana per cinque settimane) e otto divise FUT Speciali.

Prenota FIFA 18 Su Amazon.it

FIFA 18 Ronaldo Edition (89,99 euro)

Questa edizione include accesso anticipato di tre giorni a FIFA 18 (26 settembre), Cristiano Ronaldo in prestito per cinque partite FUT, otto divise speciali e 20 Pacchetti Oro Premium Maxi (uno a settimana per venti settimane).

Prenota FIFA 18 Ronaldo Edition su Amazon.it

FIFA 18 da GameStop

GameStop mette in vendita tre edizioni di FIFA 18: oltre alle versioni Standard (70.80 euro) e Ronaldo (90.80 euro), sarà possibile acquistare (al prezzo di 99,99 euro) la speciale Icon Edition in formato digitale, che include include l'accesso anticipato di tre giorni, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Nazario in prestito per cinque partite FUT, 40 Pacchetti Oro Premium Maxi (due a settimana per venti settimane), 20 Pacchetti Giocatori della Squadra della Settimana in Prestito (un giocatore in prestito per tre partite alla settimana per venti settimane) e 8 divise speciali FUT.

Grazie al servizio Trade-in di GameStop vi offre diverse opzioni di risparmio sull’acquisto del gioco. Portando due giochi PlayStation 4, Xbox One e Switch validi per la promozione, potrete acquistare la Standard Edition ad un prezzo scontato di 19.98 euro e la Ronaldo Edition a 29.98 euro, offerta valida solamente fino a esaurimento scorte e per un periodo limitato (non specificato). Portando indietro giochi, console e accessori potrete ricevere credito da scalare sull'importo totale del vostro acquisto. Per le valutazioni dei singoli prodotti usati dovrete necessariamente rivolgervi al punto venduta più vicino.

FIFA 18 Offerte e Sconti

Segnaliamo anche offerte e promozioni di altri rivenditori fisici e online: Euronics propone FIFA 18 (Edizione Standard) per Xbox One e PlayStation 4 al prezzo di 69.99 euro mentre le edizioni PC, Switch, PlayStation 3 e Xbox 360 vengono vendute a 59,99 euro.



Unieuro abbassa invece leggermente i prezzi per le edizioni Standard del gioco: le versioni Xbox One e PlayStation 4 costano 62,99 euro (49.99 euro in preordine) mentre le edizioni PC, Switch, PlayStation 3 e Xbox 360 hanno un prezzo pari a 53,99 euro. Stessi prezzi per MediaWorld, che però offre la possibilità di risparmiare portando indietro i propri giochi usati, i quali riceveranno una doppia valutazione. Potete consultare la lista dei giochi validi per la promozione cliccando qui.

Avete prenotato FIFA 18? Avete trovato prezzi più convenienti o siete alla ricerca di offerte più vantaggiose? Aspettiamo le vostre segnalazioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.