FIFA 18: la Modalità Carriera offrirà trasferimenti interattivi

A poco meno di un mese di distanza dall'uscita diè tornata a parlare del suo calcistico svelando alcune nuove caratteristiche che saranno introdotte nella Modalità Carriera. Uno degli aspetti maggiormente ritoccati rispetto alla passata edizione sono i trasferimenti.

A differenza di FIFA 17, dove era necessario inviare un'offerta per il giocatore interessato e attendere la risposta, in FIFA 18 sarà possibile condurre le trattative in tempo reale, il tutto attraverso delle cut-scene interattive. Il processo della trattativa include un incontro preliminare con un rappresentante del club per concordare il prezzo del calciatore, per poi passare all'accordo da stringere con l'agente dello stesso.

In aggiunta, sarà ora possibile allenarsi e incrementare le statistiche del proprio giocatore con nuovi skill game. Per migliorare lo sviluppo dei giovani talenti, sarà ora possibile creare degli esercizi specifici da assegnare a uno o più calciatori. Questa novità risulterà inoltre particolarmente utile per allenare un giocatore al rientro da un infortunio.

FIFA 18 è atteso il prossimo 29 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3 e Xbox 360, mentre la demo di gioco potrebbe arrivare in data 15 settembre.