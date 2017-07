FIFA 18: la modalità Il Viaggio includerà 6 campionati selezionabili?

Stando a un leak emerso su Reddit , la seconda stagione depresente inpermetterà di scegliere tra sei campionati selezionabili. L'indiscrezione arriverebbe da un utente che avrebbe partecipato a un evento brasiliano a porte chiuse.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, i sei campionati in questione sarebbero quello brasiliano, inglese, americano, tedesco, francese e spagnolo. Al contrario, la prima stagione de Il Viaggio presente in FIFA 17 prevedeva soltanto la premiere league inglese. Naturalmente vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze, dal momento che si tratta di un semplice rumor non ancora confermato.

Ricordiamo che FIFA 18 uscirà il prossimo 29 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC, Xbox 360, PlayStation 3 e Nintendo Switch.