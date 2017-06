FIFA 18: il primo trailer sarà pubblicato lunedì 5 giugno

ha aggiornato le immagini di copertina e gli avatar delle proprie pagine social, mettendo in bella mostra il logo di, accompagnato da un messaggio molto importante: nella giornata di domani, 5 giugno, avremo la possibilità di dare una prima occhiata al gioco.

Sulla pagina Facebook di EA SPORTS FIFA, accanto al logo di FIFA 18 potete leggere un messaggio molto eloquente: "First Look: June 5, 2017". Insomma, nella giornata di domani, 5 giugno, EA Sports ci permetterà di dare una prima occhiata all'attesissimo FIFA 18, pubblicando il primo trailer del gioco sul proprio canale YouTube. Naturalmente, non mancheremo di tenervi aggiornati su tutte le novità che arriveranno nella giornata di domani.



FIFA 18 è atteso per il mese di settembre su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch, il reveal completo avverrà il 10 giugno durante l'evento EA Play @E3 2017.