FIFA 18 non avrà la licenza del campionato italiano di Seria A?

Come vi abbiamo già segnalato nelle scorse ore, ladiè disponibile negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Alcuni giocatori hanno pubblicato una serie di immagini tratte dalla beta, testimoniando l'assenza della licenza ufficiale per il campionato italiano di Serie A.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, infatti, le squadre della Serie A italiana sono raggruppate sotto il generico nome di "Calcio A". Questo lascia pensare che FIFA 18 non includerà la licenza ufficiale della Seria A, esattamente come accaduto con il precedente capitolo della serie. Tuttavia, squadre come la Juventus o le neopromosse Benevento e Spal si presentano comunque con il loro logo ufficiale.

Rimaniamo in attesa di ulteriori delucidazioni da EA Sports.